Verdens største passagerfly kommer aldrig på vingerne igen

Coronakrisen sætter en endegyldig stopper for Air France Airbus A380's operationer.

Den franske flygigant Air France-KLM parkerer sin flåde på ni Airbus A380-fly, der er verdens største passagerfly, for altid.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse onsdag.

Oprindeligt var planen, at selskabets enorme passagerfly skulle udfases inden udgangen af 2022 for at gøre flåden mere konkurrencedygtig og reduceret miljøpåvirkningen. Men på grund af coronakrisens negative indvirkning på flytrafikken, er alle selskabets ni Airbus A380-fly nu allerede sat på jorden. Og her bliver de stående, lyder meldingen.

De ni kæmpefly vil ifølge Air France-KLM i stedet blive erstattet af en ny generation fly, som bl.a. dækker Airbus A350 og Boeing 787.

Fem af de ni parkerede kæmpefly ejes af Air France, mens de resterende fire fly er i operationel leasing.

Coronakrisen har kostet Air France-KLM dyrt i første kvartal af 2020. I perioden januar til marts lød selskabet underskud på 13,4 mia. kr. Samtidig faldt antallet af passagerer med en femtedel til 18,1 mio.

Ifølge checkin.dk forventer Air France-KLM i tredje kvartal at kunne gennemføre omkring 20 pct. af det oprindelige trafikprogram, men det vil stige til 60 pct. i fjerde kvartal af 2020, forventer selskabet.

I 2021 forventes omkring 80 pct. af operationerne af være tilbage i forhold til tidligere niveau.