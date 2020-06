Anholdt tilstår hvidvask for 353 millioner

Lyndom er afsagt i sag om hvidvask for 353 millioner kroner. Forretningsmand er sent torsdag blevet idømt fængsel i fem år i Københavns Byret.

En 47-årig mand er i en lyndom i Københavns Byret blevet idømt fem års fængsel.

Det drejer sig om en sag om hvidvask for 353 mio. kr., som er løbet igennem tre forskellige selskaber og overført i euro til udenlandske selskaber. Det er Bagmandspolitiet - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internation Kriminalitet (SØIK) - der har ført sagen mod manden.

Forretningsmanden blev anholdt ved en politiaktion onsdag og tilstod meget hurtigt sin medvirken i sagen. Hans rolle var at ekspedere de mange penge videre.

I straffen på fem år indgår der nogen rabat, oplyste dommer Grethe Jørgensen i byretten, ifølge Ritzau.

»Jeg har lagt vægt på det ganske betydelige beløb og på, at du har haft en rolle som en væsentlig budbringer,« sagde hun i byretten.

Ved afgørelsen har byretten også konfiskeret den fortjeneste, som han fik for sin hjælpsomhed overfor et netværk, som skal have begået omfattende skatte- og momssvig. Lønnen var 1,4 millioner kroner, skriver Ritzau.

Det kom frem på den åbne del af retsmødet, at pengene blev afleveret ved, at cykelbude smed poser med penge ind ad vinduet hos manden.

Det har tidligere været fremme, at de selskaber, som pengene er strømmet igennem, lå i bl.a. Odense, Hillerød, København og Hellerup nord for København. I alt har politiet ransaget på 22 adresser.

Politiet anholdt seks personer onsdag. I en pressemeddelelse oplyste SØIK, at efterforskningen i sagen har været rettet mod en række personer og selskaber, som er mistænkt for at fremstille og udbrede anvendelse af fiktive fakturaer til mere end 600 selskaber.

De fiktive fakturaer har efter myndighedernes opfattelse været brugt til opnå fradrag, hvorefter pengene er kanaliseret gennem en række andre selskaber, trukket ud og sendt tilbage til de oprindelige selskaber.

»De personer, vi har anholdt i dag (onsdag, red.), har enten været direktører i de mistænkte selskaber eller på anden vis været en del af det, vi opfatter som et særdeles professionelt og velorganiseret kriminelt netværk med tråde til udlandet. Der er tale om en større efterforskning, hvor både Skattestyrelsen og flere politikredse har bidraget til optrevlingen af et omfattende svindelnummer. Det er vores opfattelse, at personerne i netværket har forsøgt at udvide og øge svindlen, indtil de blev stoppet i dag,« udtalte Christian Jakobsen, vicepolitiinspektør hos SØIK onsdag.

Der har i sagen været et efterforskningssamarbejde mellem Nordsjællands Politi, Særlig Efterforskning Øst og SØIK. Desuden har der været et samarbejde med Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, forklarede SØIK i sin pressemeddelelse.

I sagen har Bagmandspolitiet frafaldet en sigtelse om medvirken til skatte- og momssvig.