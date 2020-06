Amerikansk gigant konkurs i Danmark

Den amerikanske it-gigant EON Realitys indtog i Danmark blev en kortvarig fornøjelse.

Verdens førende udvikler af software til virtual reality fik kun to år på dansk jord.

Amerikanske EON Reality åbnede i 2018 under stor mediebevågenhed sin danske afdeling i Viborg. Nu er det danske selskab gået konkurs, viser en registrering i Statstidende.

Årsagen til konkursen fremgår ikke. Men det seneste årsregnskab for selskabet EON Reality ApS viser et underskud på 4 mio. kr. og en negativ egenkapital.

Da EON Reality rykkede ind i Viborg, gav det ingeniørstuderende og animationsstuderende på VIA University College mulighed for at samarbejde med den amerikanske gigant og dermed specialisere sig inden for virtuel reality og augmented reality. De studerende har bl.a. haft adgang til EON Realitys testfaciliteter.

Erhvervsdirektør i Viborgegnens Erhvervsråd, Henrik Hansen, siger til Viborg Stifts Folkeblad, at man lige nu arbejder på at skabe en lokal model, der kan videreføre i hvert fald en del af aktiviteterne i Viborg.

EON Reality er verdensførende indenfor udvikling af software og løsninger til virtual reality og augmented reality. Kort sagt er virtual reality en teknologi, der fører brugeren ind i en virtuel virkelighed. Det kan man f.eks. gøre med et VR-headset, der består af et display til hvert øje, og som lukker resten af verden ude.

Augmented reality derimod kombinerer den virkelige og den virtuelle verden. Det nok mest kendte eksempel er den globale mobilsensation Pokémon Go.

Begge teknologier kan bruges inden for både underholdning, sundhedssektoren, i undervisnings- og uddannelsesverdenen, og EON Reality har i dag over 20 udviklingscentre rundt om i verden.

Bare ikke længere i Danmark.

EON Reality er stiftet af en amerikaner og to svenskere i 1999 i Californien.