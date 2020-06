36-årige Nina Østergaard Borris får sammen med sin lillesøster to tredjedele af aktierne i familiens olieforretning med en omsætning på 71,6 mia. kr.

Den fynske oliekøbmand Torben Østergaard Nielsen gør med ét slag sine to døtre til milliardærer.

66 pct. af hans livsværk A/S United Shipping & Trading Company overdrages nemlig nu til hans døtre, 36-årige Nina Østergaard Borris og 30-årige Mia Østergaard Nielsen.

Det skriver Børsen.

Nina Østergaard Borris blev tidligere på året en del af direktionen i United Shipping & Trading Company (USTC), der er en af Danmarks største virksomheder målt på omsætning og en toplinje på 71,6 mia. kroner.

I første omgang beholder Torben Østergaard Nielsen, der i dag er topchef, de bestemmende A-aktier i moderselskabet Selfinvest. Men det er ifølge Børsen planen, at børnene de kommende år skal arve det hele, og den ældste datter, Nina Østergaard Borris, der i januar i år blev næstkommanderende i milliardkoncernen, agter at gøre en forskel.

“Jeg har været meget fokuseret på at have en tyngde og en profil, så jeg kan bidrage med noget i virksomheden. Jeg skal ikke være en tro kopi af min far, og jeg vil ikke bare være en kransekagefigur, der bliver placeret på en post, fordi et eller andet sted skal vi gøre af hende,” siger hun til Børsen.

Det har gjort ham til en af landets rigeste mænd med en anslået formue på 11 mia. kr.

USTC-koncernen har aktiviteter inden for både olie, shipping, it og luksusbiler, og Torben Østergaard Nielsen ejer det hele gennem selskabet Selfinvest.

I 2017 besluttede han sammen med sine døtre, at livsværket skulle forblive på familiens hænder og overtages af døtrene Nina og Mia Østergaard.