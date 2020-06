SAS i krise - skal bruge 9 mia. kr.

Danmark og Sverige må igen til lommerne for at holde SAS på vingerne.

SAS får nu politisk støtte fra både den svenske og danske regering til en omfattende redningsplan, der skal holde det statsejede luftfartsselskab på vingerne gennem coronakrisen.

I en pressemeddelelse oplyser SAS, at den svenske regering har fremsat et forslag om at støtte SAS med 3,5 mia. kr. som en del af en en stor rekapitalisering af selskabet.

Også den danske regering støtter op om en rekapitalisering af SAS, lyder det i en meddelelse fra Finansministeriet.

»SAS er central for både Skandinaviens og Danmarks tilgængelighed, dansk eksport og erhvervsliv samt danske arbejdspladser. Som en langsigtet og ansvarlig medejer er vi derfor indstillede på at bidrage til en langsigtet løsning for selskabet, der skal sikre, at SAS også vil være operationel på den anden side af COVID-19-krisen,« udtaler finansminister Nicolai Wammen.

I alt anslår SAS, at man har brug for 8,9 mia. kr. i kapital.

Det er coronakrisen, som har sat SAS under et voldsomt økonomisk pres. I slutningen af april meddelte selskabet, at man vil fyre op mod 5.000 medarbejdere - heraf 1.700 i Danmark.

»Covid-19 har tvunget SAS til at se ind i en ny og hidtil uset virkelighed, der ikke kun vil vare de kommende måneder, men også i de kommende år, sagde SAS' adm. direktør, Rickard Gustafsson, i den forbindelse.

Den danske og svenske stat er de to største ejere i SAS. Begge stater ejer omkring 14 pct. af luftfartsselskabet.

Som en del af den danske stats bidrag til redningsplanen forudsættes det, at både eksisterende og nye investorer tager del i rekapitaliseringen af SAS, og at statens investering i SAS modsvares af en rimelig ejerandel. Hvor meget den danske stat helt konkret vil poste i SAS fremgår dog ikke.

»Den danske stat vil agere som ansvarlig medejer af SAS. Samtidig er aftaleparterne enige om, at statens ejerandele i SAS på længere sigt principielt skal nedbringes igen ved at sælge til ansvarlige og langsigtede investorer, når de rette markedsforhold måtte gøre sig gældende,« lyder det i aftaleteksten.