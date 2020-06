Mærsk opjusterer - aktien brager op

A.P. Møller Mærsk har netop opjusteret forventningerne til indtjening og volumen. Markedet reagerer ved at sende aktien til vejrs.

Containermarkedet udvikler sig bedre end hidtil ventet, og A.P. Møller-Mærsk opjusterer nu forventningerne til indtjening og volumen.

Mærsk venter nu en driftsindtjening i andet kvartal, som er lidt bedre end de 1,5 mia. dollars, der blev tjent i første kvartal. Opjusteringen skyldes markedets udvikling kombineret med omkostningstiltag på tværs af organisationen samt aflyste sejladser.

Mærsk har hidtil haft en forventning om, at antallet af transporterede containere ville falde med 20-25 pct. i andet kvartal, men nu lyder vurderingen, at faldet "kun" bliver på 15-18 pct. Nyheden får Mærsk-aktien til at stige 4,4 pct.

»Trods et forventet fald på 15-18 pct. i efterspørgslen i andet kvartal på grund af covid-19, er jeg tilfreds med, at vi forventer at levere en driftsindtjening som er lidt højere end i første kvartal. Det betyder også at vi forventer, at driftsindtjeningen vil være højere end i samme kvartal sidste år,« udtaler Mærsks adm. direketør, Søren Skou.

I en fondsbørsmeddelelse meddeler Mærsk, at: »Da de globale økonomier fortsat er påvirket af COVID-19, med deraf følgende usikkerheder om forbedring i efterspørgslen i 2. halvår 2020, er resultatforventingerne til hele året 2020 forsat suspenderet.«