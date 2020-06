Hotelmilliardær i clinch med dansk forsikringsselskab

Forsikringsselskabet Codan og den norske hotelmilliardær Petter Stordalen er ikke helt enige om, hvad en pandemiforsikring skal dække.

Den norske milliardær Petter Stordalen, der lige nu kæmper for at redde sit hotelimperium, er havnet i en krig på ord med det danske forsikringsselskab Codan.

Det skriver Børsen.

Sagen drejer sig om en såkaldt pandemiforsikring, som Petter Stordalen inden coronakrisens udbrud tegnede for sin hotelkæde Nordic Choice Hotels.

Indtil nu har det været hemmeligt, hvilket forsikringsselskab der står bag den usædvanlige forsikring. Men i en mail til Børsen bekræfter Petter Stordalens kommunikationschef, Ida Holen, at der er tale om Codan.

Codan bekræfter kundeforholdet over for Finans.

»Men vi kan ikke kommentere sagen yderligere, da der er tale om individuelle kundeforhold,« siger Troels Karlskov, pressechef i Codan.

Petter Stordalen fortalte tidligere på måneden, at han og forsikringsselskabet er uenige om, hvad forsikringen rent faktisk dækker. Ifølge Børsens oplysninger skyldes uenigheden, at Stordalen har tegnet en forsikring mod epidemier.

Codan mener, at coronavirussen er en pandemi - og at forsikringen derfor ikke dækker en del af de store tab, som nordmanden har lidt.

Nordic Choice-koncernen har indtil videre tabt et stort trecifret millionbeløb på coronakrisen og sendt tusindvis af ansatte hjem. Hotelkæden har gæld for næsten 7 mia. kr.

Onsdag bekræfter Nordic Choice-koncernen over for Dagens Næringsliv, at den har sikret sig milliardfinansiering fra sin primære bankforbindelse, DNB, til at klare sig gennem coronakrisen.

Først i 2022 forventer Petter Stordalens hotelkoncern at tjene penge.

Skulle Petter Stordalen ende med at få udbetalt forsikringspenge fra Codan, kan det ifølge Dagens Næringslivs oplysninger sikre ham op mod 700 mio. kr. i skadeserstatning.

Udover en lang række hoteller i Norge ejer Petter Stordalen også adskillige hoteller i Danmark, bl.a. det femstjernede luksushotel Skt. Petri og Comfort Hotel.

Han har også skudt 1,5 mia. kr. i at opføre et nyt luksushotel på den gamle postgrund ved Tivoli og Hovedbanegården.

Petter Stordalen ejer også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der omfatter Spies, Ving og Tjæreborg samt flyselskabet Sunclass Airlines.