Danske virksomheder dropper coronafyringer

Kun 7 pct. af de danske virksomheder forventer at skulle fyre ansatte de kommende måneder, viser stor rundspørge. Især eksportvirksomhederne ser positivt på fremtiden.

De danske virksomheder mærker igen en spirende optimisme, efter coronakrisen lukkede samfundet ned og sendte troen på fremtiden en tur i kulkælderen.

Ifølge en ny måling blandt 3.000 virksomheder, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget, falder antallet af danske virksomheder, der forventer at skulle dele fyresedler ud de kommende måneder.

»Tallene viser med tydelighed, at mange virksomheder i dag er langt mere optimistiske end under den første periode af coronakrisen, som virkelig var præget af sortsyn,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Ifølge målingen, der er foretaget i juni, er det kun 7 pct. af de adspurgte virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere inden for de næste tre måneder. I maj lå tallet på ca. 10 pct.

I marts og april, hvor coronaen lukkede arbejdspladser, restauranter, caféer, butikker og skoler over hele landet, var det henholdsvis 17 pct. og 16 pct. af virksomhederne, der forventede, at det grå papir skulle findes frem.

I februar, inden coronavirussen for alvor ramte Danmark, lå tallet på knap 14 pct.

»Det ser ud til, at mange virksomheder har taget deres forholdsregler i forhold til at klare sig igennem krisen. Men nu har man set tiden an og vurderet, at det ikke var så skidt som frygtet,« siger Christian Stjer.

Ser man særskilt på eksportvirksomhederne i målingen, tegner der sig et endnu mere optimistisk billede.

For på trods af, at de danske eksportvirksomheder står til at blive ramt som de første af en dalende aktivitet i verdensøkonomien, er det kun omkring 11 pct. af virksomhederne, der forventer at skulle fyre de kommende måneder.

I marts og april lå tallet på omkring 20 pct.

Faktisk forventer knap 17 pct. af de adspurgte eksportvirksomheder, at de inden for den nærmeste fremtid bliver nødt til at ansætte flere folk.