Ørsted leverer et driftsoverskud på næsten 3 mia. kr.

Energikoncenren fastholder dermed sine forventninger til hele året.

Energikoncernen Ørsted kommer særdeles godt ud af første halvår efter et stærkt andet kvartal.

Driftsoverskuddet efter de første seks måneder af året lander på 9,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 11 pct. i forhold til samme periode året før.

»Til trods for de omfattende sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af COVID-19 har Ørsted formået at fastholde en stabil drift og stærk indtjening. Vores hav- og landvindmølleparker har kørt med en rådighed inden for det normale niveau,« siger koncernchef Henrik Poulsen fra Ørsted i en kommentar til halvårstallene.

Ørsted fastholder derfor sine forventninger til hele året om et driftsoverskud på 16-17 mia. kr., men reducerer forventningerne til bruttoinvesteringerne med 2 mia. kr. til niveauet 28-30 mia. kr.

»De europæiske elmarkeder har dog været negativt påvirket af COVID-19, især det britiske, drevet af en lavere efterspørgsel på el. Den negative effekt på vores indtjening i andet kvartal var ca. 150 mio. kr. En begrænset effekt som ikke ændrer vores forventninger til helåret,« lyder det fra Henrik Poulsen.

Driftsindtjeningen blev især hjulpet godt på vej fra Ørsteds vindfarme - både on- og offshore - hvor der var en stigning på 17 pct. efter igangsættelsen af Hornsea, Lockett og Sage Drew. Her satte perioder med stærk vind fart i møllerne og dermed produktionen.

Henrik Poulsen hæfter sig især ved, at det er lykkedes Ørsted, at realisere en lang række strategiske tiltag i andet kvartal:

Her blev der underskrevet en langsigtet elkøbsaftale med TSMC fra Taiwan, de amerikanske myndigheder præsenterede en positiv miljøredegørelse og selskabet igangsatte landvindmølleparken Plum Creek i Nebraska tidligere end forventet.

»Vores forretningsmodel og organisation har vist sig at være meget robust, og vi har fortsat fuld tillid til selskabets evne til at indfri både sine kortsigtede og langsigtede resultatmål. Vi oplever fortsat stor politisk og offentlig opbakning til at fortsætte den grønne omstilling, og Ørsteds langsigtede vækstmuligheder har aldrig været bedre,« siger Henrik Poulsen.