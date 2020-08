Coop skifter topchef

Peter Høgsted stopper i Coop ved udgangen af 2020. En ny adm. dirketør skal ifølge bestyrelsesformanden fokusere på effektivisering af driften i kæderne.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Dagligvarekoncernen Coop Danmark skal have ny topchef. Den adm. direktør gennem syv år, Peter Høgsted, meddeler, at han fratræder ved udgangen af året.

Coop Danmark skriver mandag formiddag i en pressemeddelse, at der skal skiftes chef i koncernen, der omfatter 1.085 butikker i kæderne SuperBrugsen, Irma, Kvickly, Dagli-Brugsen og Fakta.

Bestyrelsesformand Lasse Bolander udtaler i meddelelsen, at Coop står over for forandringer i markedet.

»Derfor skal vi forberede os på en fase, hvor effektivisering, omkostningsbesparelser og styrkelse af lavpriskoncepterne bliver afgørende for Coops konkurrencedygtighed. Den kommende adm. direktørs opgave bliver at forstærke fokus på effektiv drift af hele organisationen, af alle kæder og ikke mindst et stærkt samarbejde i hele Coop-familien,« udtaler Lasse Bolander.

Han understreger, at Peter Høgsted har stået for store forandringer af selskabet, der ejes af 1,8 mio. danskere:

»I hans tid er Coops image forbedret betydeligt og positionen som Danmarks mest ansvarlige dagligvarekoncern styrket. Så han har løst den opgave, han fik, da han blev ansat for syv år siden, og han forlader Coop på et tidspunkt, hvor det går godt.«

Coop indleder nu jagt på en ny topchef. Indtil da og årets udgang fortsætter Peter Høgsted i jobbet.