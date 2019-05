Kapitalfonden EQT er sammen med en gruppe andre storinvestorer på vej til i en milliardhandel at overtage et selskab i Nestlé-koncernen.

Kapitalfonden EQT, som ejer bl.a. Flying Tiger Copenhagen og flere andre danske selskaber, er på vej i en milliardhandel inden for hudpleje.

EQT og det arabiske investeringselskab ADIA fra Abu Dhabi har sammen med andre investorer givet tilbud om at overtage Nestlé Skin Health.

Det er et førende, globalt selskab inden for hudpleje. I forhandlingerne har køberne tilbudt at overtage selskabet fra Nestlé-koncernen for en en pris på 10,2 mia. schweizer franc -svarende til ca. 67 mia. kr.

Hudplejeselskabet med hovedsæde i Schweiz blev skabt i 1981 under navnet Galderma og har været helejet af Nestlé siden 2014. Selskabet sælger forskellige former for produkter inden for hudpleje - både til medicinsk brug og direkte til forbrugerne. Selskabets omsætning er på ca. 18 mia. kr, og det har 5.000 ansatte globalt.

Målet for EQT og de andre investorer i køberkonsortiet er bl.a. i følge en pressemeddelelse torsdag at øget hudpleje-selskabets tilstedeværelse på det store marked i USA. Desuden skal der lanceres nye produkter og fokuseres på international ekspansion rettet direkte mod forbrugerne. Selskabet skal efter handlen ændre navn tilbage til Galderma.

»Vi er imponeret over Nestlé Skin Health’s management team og dets evner til at positionere sig som en ledende aktør inden for tre forskellige forretningsområder,« udtaler Michael Bauer, Global Head of Healthcare hos EQT Partners, i meddelelsen om planerne.

Nestlé, der mest er kendt for fødevarer, satte hudpleje-selskabet til salg i september 2018 som led i en ny strategi for koncernen. Den er bl.a. præget af lav vækst i takt med ændrede forbrugsvaner inden for fødevarer. Ifølge nyhedsbureauet Reuters forventer Nestlé, at en handel kan være endeligt godkendt af myndighederne og på plads i andet halvår 2019.

Rothschild & Co samt PricewaterhouseCoopers er hyret som finansielle rådgivere i købsprocessen.

EQT var hovedaktionær i det danske legetøjselskab Top-Toy som efter stor opmærksomhed gik konkurs ved indgangen til 2019.

Kapitalfonden er samtidig fortsat hovedaktionærer i bl.a. de danske selskaber Flying Tiger Copenhagen, HusCompagniet og Fertin Pharma.