Advokater: Svindelmistænkte Sanjay Shah er ved at løbe tør for penge

I Dubai har advokater forsøgt at få dommer til at frigive indefrosne millioner til at finansiere retssager med Skat.

Manden, der er udråbt som mulig mastermind bag påstået svindel for 12,7 mia. kr. mod Skat, er ifølge hans advokater ved at blive økonomisk drænet af retsopgøret med Skat.

Det kom frem i en netop offentliggjort retshøring i Dubai, hvor Sanjay Shahs advokat Nigel Jones foreløbig forgæves forsøgte at få en dommer med på i første omgang at frigive mindst 1 mio. pund (8,4 mio. kr.) fra en frossen konto i ørkenstaten. For ifølge advokaten havde Shah kun få ressourcer tilbage at trække på.

»Den ene af to fundingmuligheder, som jeg kender, er to lejligheder i Limestone House (luksusbyggeri i Dubai). Den ene er solgt og pengene er ved at komme ind. Den anden har været på markedet længe, men har ikke tiltrukket købere. De kan forestille dem, hvilket pres det sætter Shah under,« sagde Nigel Jones, der en del af den indisk-britiske forretningsmands forsvarsteam.

Udbytteskattesagen

I sommeren 2015 opdagede Skat, at der var blevet udbetalt milliarder i refusion af udbytteskat i et påstået kæmpe svindelnummer.



Udenlandske aktionærer i danske selskaber skal betale 27 procent i udbytteskat, når de modtager udbytter fra danske selskaber, men kan få hele eller dele af skatten retur iht internationale skatteaftaler.



Ifølge skattemyndighederne havde Skat dog udbetalt milliarder i refusioner til bl.a. amerikanske pensionsfonde, der slet ikke ejede de aktier, som de påstod, og således heller ikke havde modtaget udbytter eller betalt udbytteskat.



Sagens hovedmistænkte er den britiske finansmand, Sanjay Shah, der bor i Dubai, hvor han optræder som superrig filantrop.



Sanjay Shahs problem er, at Skat har haft held med at få fastfrosset værdierne i Sanjay Shahs to rige selskaber i Dubai, Elysium Global og Elysium Properties. Og ifølge advokaten trækker det ud med at få penge hjem fra en anden tidligere frossen konto, som indeholder værdier for knap ni millioner kr.

Lige om hjørnet venter ifølge Nigel Jones udtalelser store udgifter blandt andet til gennemgang af enorme mængder af dokumenter, som Sanjay Shahs hold vil have adgang til at gennemgå, inden Skats hold kan få adgang til at se dokumenter, der kan have relevans for Danmarks historiens største sag om påstået skattesvindel.

Se hele retshøringen i Dubai

»Jeg har fået en mail fra Deloitte (revisionsfirma) om, at der er tale om totalt set 10 mio. dokumenter. Det er kostbart at gennemgå. Det tager en mand en arbejdsdag på ti timer at gennemgå 2000 dokumenter,« sagde Nigel Jones.

Dertil kommer det faktum, at Sanjay Shah og hans tidligere forretningsimperium både er hevet i retten i Dubai og i London, hvor rigmanden med bopæl i Dubai og 24 af hans selskaber er stævnet af Skat.

Og for uden at få frigivet fastfrosne penge for at kunne matche Skats ressourcer i sagen, ønskede Nigel Jones at få sat hele fremdriften af sagen i bero, indtil Sanjay Shahs funding var på plads. Et ønske der blev fremsat kort inden høringen.

Dommer Jeremy Jones udtrykte stærk utilfredshed med, at Sanjay Shahs hold var kommet med deres ønske i det, han kaldte 11. time. Samtidig affejede han ønsket om at få frigjort 1 mio. pund fra den fastfrosne konto, men ville overvej at frigøre en fjerdedel af det beløb.

Til gengæld opfordrede han stærkt til at få samlet sagerne rundt omkring i verden mod, ”hvad jeg sådan lidt løst må kalde Hr. Shahs imperium” til en konsolideret sag ført under en juridiktion.

Skats advokat og Sanjay Shahs hold fastslog over for dommeren, at de var indstillet på, at arbejde på en konsolidering af sagerne ved en domstol. I dag er henholdsvis Dubai International Financial Centre Courts og Commercial Court i London de to store juridiske boldbaner i Skats sag mod Sanjay Shah og hans selskaber

Derudover køres sager i Malaysia og et par hundrede relaterede sager i USA. Men ifølge Shahs advokat er sagerne i USA uden betydning for en konsolidering af sagskomplekset, da de ikke var rettet mod Sanjay Shah, men amerikanske pensionskasser.