Omstridte aftaler kan have forgyldt Nets-top

Hvis Nets har lavet konkurrenceforvridende aftaler, kan det have haft betydning for selskabets markedsværdi og dermed også Nets-toppens milliongevinst, mener eksperter.

Ny konkurrencesag rejser mistanke om, at Nets-ledelsen har brugt ulovlige metoder til at forgylde sig selv i forbindelse med børsnoteringen af selskabet i 2016.

Konkurrencerådet politianmeldte onsdag betalingsgiganten Nets for brud på konkurrenceloven. Det sker, fordi Nets som betalingskortindløser ifølge Konkurrencerådet har misbrugt sin dominerende stilling ved i perioden 2012 til 2016 at lave aftaler med flere store danske kunder, som f.eks. fik rabatter ved at binde sig eksklusivt til Nets’ service i en periode.

På kant med konkurrenceloven? Konkurrencerådet har politianmeldt Nets for brud på konkurrenceloven.



Sagen omhandler aftaler, som Nets' forretningsområde for betalingskortindløsning har lavet med en række store danske kunder i perioden fra 2012 til 2016.



Med to typer af aftaler sikrede Nets sig, at kunden bandt sig til Nets' løsning i en periode, f.eks. ved at give rabatter betinget af eksklusiviteten.



Det mener Konkurrencerådet var egnet til at begrænse konkurrencen, og da Nets er en markedsdominerende spiller, har Nets ifølge konkurrenceloven en forpligtelse til netop ikke at gøre dette.



Nets' betalingskortindløsning foregik dengang i et datterselskab ved navn Teller, som i 2017 blev fusioneret med moderselskabet Nets.



Nets er uenig og har anket Konkurrencerådets afgørelse. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Nets Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Nets

Eksperter bider mærke i, at de angiveligt konkurrencebegrænsende aftaler er sket i tiden op til Nets’ børsintroduktion den 23. september 2016. Aftalerne kan nemlig have haft stor indflydelse på markedsværdien af selskabet, mener de.

»Ethvert selskab forsøger jo at fremstille sig selv på den bedst tænkelige måde. Det er helt naturligt. Men hvis det foregår på en måde, der bevidst manipulerer med markedsværdien, så ser det jo mildt sagt lidt fishy ud,« siger Jonas Hedman, lektor på Institut for Digitalisering på CBS med speciale i betalingsselskaber.

Særligt interessant finder eksperter aftalerne i lyset af Nets’ meget omtalte incitamentsprogram, hvor ca. 70 Nets-medarbejdere stod til at få pengene 131 gange igen, da deres aktier med den høje børsintroduktionskurs pludselig var 1,8 mia. kr. værd. Alene adm. direktør Bo Nilssons aktier stod til en værdi af 585 mio. kr.

»Alle ledende medarbejdere i Nets har haft økonomisk incitament til at lave konkurrencebegrænsende aftaler,« siger John Strand, it- og teleanalytiker i Strand Consult.

Nets ønsker ikke at kommentere sagen, men afviser dog, at aftalerne skulle være konkurrencebegrænsende. Nets har anket Konkurrencerådets afgørelse.