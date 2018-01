Nordea har brugt ulovlige metoder i kampen om pensionskunderne

Nordeas pensionsselskab har holdt betalingen af pensionsmæglere hemmelig for kunderne. Det må man ikke, fastslår Finanstilsynet.

Der har de seneste år været fuld fart på Nordeas pensionsselskab, som har kapret den ene lukrative firmapensionskunde efter den anden fra konkurrenterne.

Men fremgangen er sket med brug af ulovlige midler.

Nordea Liv & Pension har betalt de pensionsmæglere, som hjælper virksomheder med at vælge pensionsselskab, uden at slutkunderne har kunnet se aflønningen.

Det har siden 2011 været ulovligt, understregede Finanstilsynet i sidste uge i en såkaldt præcisering af reglerne for honorering af pensionsmæglere.

»Vi har hidtil ikke teknisk været i stand til at håndtere det på en måde, så slutkunderne har kunnet se betalingen, og derfor har vi gjort det på den her måde,« siger Mikkel Bro Petersen, pressechef i Nordea Liv & Pension.

Betalinger Virksomheder og fagforeninger får pensionsmæglere til at undersøge, om de har de rigtige forsikringer og bedst mulige forhold for opsparerne ved at sende deres ordning i udbud ved forskellige pensionsselskaber.

Pensionsmæglerne skal være kundens mand og må derfor ikke betales af pensionsselskaberne. Selskaberne må dog gerne give kunderne en gave til at betale pensionsmæglernes regning.

Når det sker skal det fremgå tydeligt af den enkelte pensionsopsparer depotoversigt, så der ikke er skjulte betalinger mellem selskab og mægler.

Selve betalingen er ikke ulovlig. Men det er ulovligt, at det ikke fremgår klart af kundens depotoversigt, at selskabet betaler et sådant tilskud til mægleren.

»Gør man det ikke på den måde, vil det være en omgåelse af provisionsforbuddet. Og det er ulovligt,« siger Ulla Brøns Petersen, kontorchef i Finanstilsynet, i en generel kommentar.

Jeg har ikke noget imod at tabe et pensionsudbud i en fair konkurrence, men det skulle nødigt være på grund af en form for returkommission på kapitalforvaltning. Allan Polack, adm. direktør PFA Pension.

Konkurrenterne PFA, Danica og AP Pension er stærkt utilfredse med, at de er oppe imod ulovlige metoder i kampen om at vinde de lukrative firmapensionskunder.

»Jeg har ikke noget imod at tabe et pensionsudbud i en fair konkurrence, men det skulle nødigt være på grund af en form for returkommission på kapitalforvaltning,« siger Allan Polack, adm. direktør i PFA.

AP Pension deler den holdning.

»Det er til skade for pensionskunderne, når nogen opererer med en model uden fuld gennemsigtighed. Kunder har selvsagt svært ved at vurdere, hvad de betaler for de ydelser, de får, når der er en for dem skjult betaling fra pensionsselskabet til pensionsmægleren,« siger Bo Normann Rasmussen, adm. direktør i AP Pension.

Danica Pension peger på, at konkurrence er godt.

»Men det er selvfølgelig vigtigt, at konkurrencen foregår på lige vilkår. Et af vilkårene er lovgivningen, som vi må have en forventning om, at alle følger,« siger Lars Ellehave-Andersen, direktør i Danica.