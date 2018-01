Kryptomarkedet i frit fald: Har tabt 900 mia. i værdi på 24 timer

Både de hypede bitcoins og markedet generelt for kryptovalutaer har haft et skidt døgn. Måske er boblen ved at springe, mener investeringsøkonom.

De dårlige nyheder har de seneste dage stået i kø for at afløse hinanden for tilhængere af markedet for kryptovalutaer.

Det må i den grad nu siges at komme til udtryk på værdien af det samlede marked, der rummer over 1.400 kryptovalutaer.

Ifølge Coinmarketcap faldt kryptomarkedet med over 22 pct. fra kl. 6.30 tirsdag til kl. 6.30 onsdag. Det betyder, at på 24 timer mistede kryptomarkedet knap 900 mia. kr. af sin værdi.

Nu er markedet omkring 3,1 billioner kr. værd.

49 ud af de 50 mest værdifulde kryptovalutaer er faldet i værdi det seneste døgn.

»Måske er boblen ved at springe og kejseren ved at blive afsløret uden tøj på,« skriver Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, i en kommentar.

Han mener ikke, at et eventuelt crash for kryptomarkedet vil få den store betydning for aktiemarkedet, da der »kun er et meget lille sammenfald mellem aktieinvestorer, og dem som gambler på kryptovalutaer«.

Den mest værdifulde kryptovaluta er bitcoin, som også det seneste døgn har måttet se sin pris rasle ned. Fra over 13.000 dollars til det nuværende niveau på 11.262 dollars.

I sidste uge kom det frem, at man i Sydkorea er ved at udarbejde et lovforslag, som sigter efter at forbyde handel med kryptovalutaer i landet.

Sydkorea er ellers ét af de største markeder for kryptovalutaer.

Det blev i weekenden fulgt op af en udmelding fra Indonesiens centralbank om, at kryptovalutaer ikke er et lovligt betalingsmiddel.

Derudover er myndighederne i Kina angiveligt på vej med et forbud mod handel med kryptovalutaer.

For nylig varslede EU et nyt direktiv, der skal gøre op med anonymiteten, når der handles kryptovalutaer, for at komme mulig hvidvask til livs.

Herhjemme i Danmark er nationalbankdirektør Lars Rohde blevet citeret for at sige, at bitcoins »ikke er penge«, og at »hvis man ikke kan lide kasinoer, har man fået et godt alternativ«.

Finans talte også for nylig med Karsten Ree, som kaldte handlen med kryptovalutaer for et »pyramidespil« og sagde, at han aldrig ville investere i det marked.