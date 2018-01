Boligejere får rabat: Danske Bank sænker prisen for tusindvis af kunder

Stigende boligpriser får bidragssatsen til at falde for 20.000 familier med afdragsfrie lån.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

De seneste år har budt på den ene prisstigning efter den anden for landets boligejere, men 20.000 familier kan glæde sig over, at deres priser er faldet.

Som det eneste realkreditselskab sænker Danske Banks realkreditselskab, Realkredit Danmark, automatisk bidragssatsen for kunder med afdragsfrie lån, hvis kundernes belåningsgrad falder til under 60 pct. af boligens værdi.

»De seneste år har 20.000 boligejere automatisk fået nedsat bidragssatsen. Tidligere skete det mest i hovedstadsområdet, fordi det var her, at stigende boligpriser fik belåningsgraderne til at falde. Men i 2017 har rabatterne bredt sig til hele landet,« siger Carsten Nøddebo, adm. direktør i Realkredit Danmark.

For boligejere med et lån på 2 mio. kr. er besparelsen i størrelsesordenen 4.500 kr. om året. Carsten Nøddebo, adm. direktør i Realkredit Danmark.

Intet realkreditselskab sænker den generelle bidragssats, når boligejeres belåningsgrad falder som følge af prisstigninger eller afdrag. Men Realkredit Danmark gør en undtagelse for afdragsfrie lån, fordi pristillægget for de lån er blevet sat op som en udløber af finanskrisen.

I dag betaler boligejere med afdragsfrie lån 0,32 pct. i tillæg i Realkredit Danmark, hvis belåningen af ejendommen overstiger 60 pct. Tillægget falder til 0,10 pct., hvis belåningsgraden falder til under 60 pct.

»For boligejere med et lån på 2 mio. kr. er besparelsen i størrelsesordenen 4.500 kr. om året eller 3.000 kr. efter skat. Så det er ret mange penge,« siger Carsten Nøddebo.

Hvis boligpriserne falder, så kundernes belåningsgrader stiger til over 60 pct., vil de få sat bidragssatsen op igen.

Dybest set betaler boligejere for lidt for deres realkreditlån i begyndelsen og for meget til sidst. Mikkel Høegh, boligøkonom i BRFkredit.

Kunderne hos konkurrenterne Nykredit/Totalkredit, BRFkredit og Nordea Kredit får ikke automatiske rabatter, oplyser selskaberne.

»Hos os kræver det en låneomlægning og dermed en ny vurdering af ejendommen at få genberegnet bidragssatsen. Men det betyder også, at bidragssatsen ikke automatisk stiger, hvis boligpriserne begynder at falde,« siger Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit.

BRF peger på, at der i prissætningen allerede er taget højde for, at belåningsgraden falder over tid.

»Dybest set betaler boligejere for lidt for deres realkreditlån i begyndelsen og for meget til sidst. Men samlet det rigtige niveau. Til gengæld har vi valgt at være billigere end de andre fra begyndelsen,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom i BRFkredit.