Pensionsgiganten PFA vil dække hullerne i den offentlige ældrevelfærd med private tilbud

Der er sundhedsbehov, som det offentlige ikke dækker, påpeger PFA. Ifølge en sundhedsprofessor er det en trend, som vil vokse sig stor i Danmark

Landets største pensionsselskab, PFA, lancerer nu de første sundheds- og omsorgsprodukter, der ifølge selskabet skal dække hullerne i det offentlige sundhedsvæsen for seniorer.

Aflastningsophold med tilknyttet plejepersonale, rådgivning om sundhed, vejledning under sygeforløb og sparring i svære situationer er blandt de ydelser, som pensionsgiganten vil tilbyde.

1,2 mio. danskere er kunder i PFA, som har store forventninger til det for pensionsselskaber nye marked.

»Der er en ret stærk tendens til, at folk er villige til at bruge flere penge på velfærd og livskvalitet,« siger Jesper Brask Fischer, direktør i PFA Senior Service.

To nye produkter PFA Omsorg giver mulighed for genoptræning, rekreation og aflastning fire steder i landet.

Kunden betaler selv for opholdet, som er forholdsvis plejekrævende og derfor ikke billige.

Prisen er fra 2.750 kr. pr. døgn til 5.000 kr. pr. døgn.

PFA Seniorsundhed koster 149 kr. pr. måned i abonnement.

Det giver ret til et årligt sundhedstjek, rådgivning om sundhed og helbred, støtte i svære situationer og personlig vejledning i forbindelse med behandslingsforløb.

Ifølge en professor i sundhed kan PFA’s tiltag være begyndelsen på en trend.

»Vi har på grund af den demografiske udvikling et sundhedsvæsen, der ikke længere vækster, og der vil fremover blive større udfordringer bare med at opretholde det nuværende niveau. Samtidig har en væsentlig del af pensionistgruppen betydelige midler, og sundhed fylder meget. Jeg tror, at det er rigtigt set, at der her er et stort marked,« siger Jakob Kjellberg, professor på Vive, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Mere end hver fjerde dansker over 50 år sparer op til selv at kunne betale for hjælp og pleje, viser en analyse fra Ældre Sagen, som kritiserer, at det offentlige ikke kan dække behovet.

»Udviklingen er et symptom på, at der fra velfærdsstatens side grundet pressede budgetter sker en tilbagetrækning på nogle områder,« siger Olav Felbo, chefkonsulent i Ældre Sagen.

PFA ser de nye sundhedsprodukter som et væsentligt supplement til kerneforretningen med at tilbyde pensioner i alderdommen.

»Vi lever længere, og den tredje alder bliver vigtigere og vigtigere. Vi vil tilbyde produkter, hvor der er et behov, som vores kunder ikke kan gå andre steder hen og få dækket, herunder hos det offentlige,« siger Jesper Brask Fischer.

I forvejen tilbyder PFA og andre pensionsselskaber sundhedsforsikringer, men de har ikke samme dækning og er målrettet kunder i den arbejdsdygtige alder.