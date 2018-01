Danske Bank åbner mobilbanken for kundernes konti i andre banker

Hver fjerde kunde i Danske Bank bruger også andre banker. Nu får de mulighed for at få et samlet overblik over deres økonomi.

Danske Bank lukker konkurrenterne indenfor i storbankens mobilbank og netbank for at give kunderne et samlet overblik over privatøkonomien.

Hver fjerde af bankens kunder er også kunder i andre banker, og senere i år bliver det muligt for dem at se deres konti i andre banker i Danske Bank.

»Fra vores kundeinterviews ved vi, at et af de store ønsker er at kunne få et samlet overblik over økonomien. Derfor gør vi det muligt at samle konti på tværs af banker i Danske Banks nye mobilbank og efterfølgende også i netbanken,« siger Lars Malmberg, direktør for forretningsudvikling i Danske Bank, som forventer, at løsningen er klar inden sommerferien.

Nyt betalingsdirektiv Det nye betalingsdirektiv bliver kaldt PSD2 (Payment Services Directive II).

Det trådte i kraft den 1. januar i år.

Direktivet tvinger bankerne til at åbne deres platforme.

Dermed får konkurrenter adgang til data om bankkunderne.

Det kræver dog, at kunderne giver lov.

Konkurrenter kan bruge data om kunderne til at lokke dem til at bruge deres egne platforme i stedet for bankens.

Den nye løsning er en direkte udløber af, at der er indført et nyt såkaldt betalingsdirektiv i EU, som giver forbrugere større råderet over deres egne data. Det skal skabe større gennemsigtighed og øge konkurrencen, fordi andre end banker kan bevæge sig ind på bankernes domæne, hvis kunderne giver lov, ligesom bankerne kan udvikle nye tilbud til kunderne.

Ifølge bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet er det første gang, at en dansk bank udvikler et produkt knyttet til det nye betalingsdirektiv, og det nye tilbud er udtryk for en ny stil i Danske Bank, mener han.

»Det viser en opblødning fra Danske Banks side, som tidligere gik meget op i at hegne kunderne inde som helkunder. Nu kan banken leve med, at kunderne har bankforretninger andre steder. Det viser en ny form for rummelighed, og målet er nok med tiden at gøre delkunderne til helkunder ved at behandle dem ordentligt,« siger Lars Krull.

Det nye værktøj er gratis at bruge, og senere i år kommer Danske Bank med yderligere produktlanceringer som følge af det nye EU- betalingsdirektiv. Men banken vil ikke løfte sløret for dem endnu.

Flere eksperter har påpeget, at åbningen af adgangen til kundernes data vil betyde store omvæltninger, og at mastodonter som Apple, Google og Samsung med tiden kan gøre sit indtog på bankmarkedet også i Danmark.

»Man kan kun spekulere over, hvad vej det vil gå fremover. Om flere vil shoppe rundt efter enkeltprodukter, når man alligevel nemt kan få et samlet overblik, eller om man vil samle sine bankforretninger et sted. Det afhænger af vores evne til som bank at skabe værdi til de, der samler frem for at shoppe enkeltprodukter enkeltvis. Men det er en interessant konkurrencesituation,« siger Lars Malmberg.