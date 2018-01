Fransk politi frafalder sigtelse mod Danske Bank

Danske Bank er ikke længere sigtet i fransk sag om hvidvask af penge gennem sin estiske afdeling.

Danske Bank er ikke længere sigtet i en sag om hvidvask af penge udført af bankens kunder i Estland. Det har banken netop meddelt i en fondsbørsmeddelelse.

Sigtelsen blev rejst den 11. oktober 2017 af den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris i forbindelse med en mistanke om, at kunder i Danske Bank Estland havde brugt banken til hvidvask af penge.

Danske Bank oplyser, nu, at den franske domstol i dag har »ændret Danske Banks status i efterforskningen til såkaldt ”assisteret vidne” (”témoin assisté”). Det betyder, at Danske Bank ikke længere er sigtet, men fortsat indgår i efterforskningen.«

Danske Bank samarbejder fortsat med de franske myndigheder, men afviser at kommenterer yderligere på sagen, så længe den efterforskes.

Danske Bank har tidligere oplyst, at efterforskningen »omhandler transaktioner på ca. 15 mio. euro, der i løbet af 2008 til 2011 blev overført til Frankrig af tidligere kunder i Danske Bank Estland.«

Bankens chefjurist, Flemming Pristed, oplyste i oktober, at de pågældende kunder var »en del af porteføljen af udenlandske kunder i Danske Bank Estland. En portefølje, som vi siden da har lukket ned for.«

Danske Bank oplyste allerede 21. september 2017, at banken var i gang med en udvidet undersøgelse af forholdene i den estiske afdeling. Dette skete med baggrund i, at den filial var under mistanke for at have været brugt til omfattende hvidvask.

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, udtalte på det tidspunkt, at:

»Selv om det kun er myndighederne, der endeligt kan konkludere, om der rent faktisk var tale om hvidvask, er der ingen tvivl om, at vi ikke var effektive nok til at forhindre, at vores estiske filial i den pågældende periode kunne misbruges.«

I Danmark har Danske Bank for nylig fået et bøde på 12,5 mio. kr. fordi banken ikke tilstrækkeligt effektivt har modvirket hvidvask af penge.