Bevidste forbrugere straffer fødevaregiganter

Forbrugernes stigende fokus på sund kost og en sund privatøkonomi gør ondt på flere af fødevareindustriens største spillere, skriver amerikansk medie.

Med mindre begge dele er muligt, skal mad enten være billigt eller sundt. Sådan tænker et stigende antal forbrugere, som ifølge Financial Times fravælger forproduceret mad, cola og ketchup til måltiderne. Udviklingen har tilsyneladende fået det til at lugte brændt hos flere af industriens sværvægtere.

Det amerikanske medie skrev fredag om et bekymrende fjerde kvartal for virksomheder som Coca-Cola, Kraft Heinz, Danone og Nestlé.

»Det er indiskutabelt, at vores finansielle præstation i 2017 ikke afspejler vores potentiale,« sagde Bernardo Hees, adm. direktør i Kraft Heinz, til det amerikanske medie.

Faldende efterspørgsel på kød og ost fik selskabets salg i USA til at dykke med 1,1 pct. En forlængelse af den gnavende udvikling, som har haltet Kraft Heinz gennem de seneste seks kvartaler. Ifølge Financial Times er selskabets markedsværdi faldet med 20 pct. og ramte sidste uge det laveste niveau i to år.

Coca-Cola solgte i fjerde kvartal den laveste mængde sodavand i 31 år, men kunne til gengæld melde om en seks pct. stigning inden for en række nye, økologiske produkter som vitaminvand og te.

Den amerikanske cola-kæmpe gør efter sigende klar til at skære i omkostningerne med en forventet besparelse på 18 mia. kr. inden næste år.

Salget hos Nestlé, madmarkedets største spiller, sneglede sig frem i det laveste tempo i to årtier.

Mark Schneider, adm. direktør i Nestlé, fortalte Financial Times, at industrien godt kan forberede sig på mindre interesse i forproduceret og færdigpakket mad.

»Det var et mønster, vi så i hele fødevaresektoren gennem 2017,« sagde han og tilføjede, at sektoren generelt har været for sløv til at anerkende udviklingen.

»Men vi er opmærksomme på det nu,« sagde han.

Fusioner og opkøb virker uundgåelige, påpeger flere analytikere over for Financial Times, efterhånden som de etablerede virksomheders kamp om markedsandele tager til.