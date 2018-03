To nye nøgletal skal lære danskere at forstå de alvorlige konsekvenser, som høje omkostninger har, når der spares op. Det skal på længere sigt nedbringe den årlige regning på over 9,7 mia. kr.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Der skal gøres noget ved de milliarder af kroner, som danskerne betaler for at spare op til pension og i investeringsforeninger.

Nye nøgletal Forbrugsnøgletallet viser, at for hver gang omkostningerne stiger med 0,5 pct., reduceres den livslange forbrugsmulighed med ca. 1,2 pct. for lave indkomster og med ca. 2,3 pct. for høje indkomster.

Nøgletallet for tilbagetrækning viser, at for hver gang omkostningerne stiger med 0,5 pct., skal man blive to år længere på arbejdsmarkedet, hvis man vil bevare opsparingen og dermed ikke gå ned i forbrug.

Forudsætninger:

Høj indkomst = 600.000 kr. og offentlige pensioner på 75.000 kr. pr. år. Lav indkomst = 300.000 kr. og offentlige pensioner på 150.000 kr. pr. år.

Nominelt afkast på 5,5 pct. p.a.

Det mener medlemmer af en ekspertgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet under Erhvervsministeriet, som nu lancerer to nye nøgletal til måling af omkostninger. Det skal åbne danskernes øjne for de store indhug, som omkostningerne gør i danskernes opsparinger.

Alene sidste år betalte danskerne ifølge analysehuset Morningstar 9,7 mia. kr. til landets investeringsforeninger. Derudover kommer en milliardregning for omkostninger direkte til pensionsselskaber og banker.

»Når der ikke er mere pres på at få nedbragt omkostningerne, er det fordi, at danskerne ikke er bevidste om, hvor meget de betyder. Men de gør store indhug i opsparingen,« siger Carsten Tanggaard, formand for Penge- og Pensionspanelet og professor på Aarhus Universitet.

Det er standard at oplyse det såkaldte nøgletal ÅOP - årlige omkostninger i procent - som ifølge Morningstar i gennemsnit ligger i niveauet 0,7 til 1,3 pct. i landets investeringsforeninger.

»Det er i sig selv svært at forstå, og fordi tallet er lavt, får det omkostningerne til at virke små og ubetydelige. Men selv små stigninger kan have en voldsom effekt. Fokus på omkostningerne er vejen til at få bragt dem ned,« siger Carsten Tanggaard.

Forbrugerrådet Tænk vil senere i år med kampagner og guides sætte fokus på området for at øge danskernes bevidsthed og presse på for at få sænket omkostningerne til glæde for de millioner af danskere, der sparer op.

»Jeg håber, at det vil give politikerne eller embedsmændene blod på tanden i forhold til at se på området. Det er ikke gratis at spare op til sin alderdom. Men konkurrencen fungerer ikke, så der er et stort potentiale for at betale mindre og dermed få en bedre pension,« siger Troels Hauer Holmberg, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Bankernes og pensionssektorens interesseorganisationer, Finans Danmark og Forsikring & Pension, har været med i arbejdsgruppen og oplyser, at de bakker op om de nye nøgletal, som de dog ikke vil tage i anvendelse i praksis.

»Det er en rigtig fornuftig måde at anskueliggøre betydningen af omkostninger på. Helt afgjort. Men det har ikke været intentionen, at de nye nøgletal skal relateres til konkrete produkter eller konkrete selskaber,« siger Henrik Munck, chefkonsulent i Forsikring & Pension.