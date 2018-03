Opsvinget løber for stærkt: Regeringen indfører nyt milliardkrav til bankerne

Bankerne skal polstre sig med yderligere syv mia. kr., lyder det fra regeringen. En ekspert vil have kapitalkravet fordoblet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil fede bankerne yderligere op. Det kommer til at koste dem ekstra syv mia. kr.

Ministeren har nemlig besluttet sig for at aktivere et kapitalkrav, som myndighederne har givet det mundrette navn den kontracykliske buffer.

»En række andre lande har aktiveret den kontracykliske buffer. Mit dilemma har været, at der allerede er stillet mange krav til institutterne, men denne buffer kan aktiveres midlertidigt. Og da mange institutter allerede lever op til det nye krav, tror jeg ikke, at det kommer til at rykke ved balancen,« siger Brian Mikkelsen i et interview med Finans.

Kontracyklisk buffer Bufferen er en del af international regulering af den finansielle sektor.

Den skal gøre den finansielle sektor mere robust.

Formålet er at polstre bankerne, når det går godt i samfundsøkonomien og for bankerne.

Bufferen kan så neddrosles, når det går dårligt.

På den måde vil man forsøge at lempe kravene til bankerne i en krisesituation, så de ikke behøver at skære ned for kundernes adgang til kredit.

Den nye buffer indføres ved udgangen af marts næste år og betyder, at bankerne skal polstre sig med yderligere 0,5 pct. point svarende til 50 øres ekstra polstring pr. 100 kr., som bankerne har i såkaldte risikoeksponerede aktiver. Det svarer til ca. syv mia. kr. i ekstra polstring for landets banker og realkreditselskaber.

Det er bemærkelsesværdigt, at ministeren ikke er med på at hæve bufferen yderligere. Jesper Rangvid, professor på CBS.

Til sammenligning ventes de såkaldte Basel-krav at betyde, at den danske finanssektor skal polstre sig med yderligere 78 mia. kr. fra 2022 og fem år frem.

Anbefalingen om at polstre bankerne yderligere kommer fra Det Systemiske Risikoråd, som er et rådgivende organ med nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen.

Ifølge risikorådet bør bufferen i løbet af det kommende år hæves fra 0,5 til 1,0 pct., hvis der ikke sker ændringer i bankernes risiko, men her sætter ministeren foden ned.

»Det er jeg ikke enig i. Udviklingen peger ikke på, at der er behov for at øge bufferen, som rådet har drøftet,« siger Brian Mikkelsen.

Risikorådet Det Systemiske Risikoråd er et rådgivende organ, som skal forebygge eller reducere systemiske finansielle risici.

Gennem overvågning af det finansielle system henstiller og evaluere rådet politiske tiltag.

På det seneste møde i december henstillede rådet til erhvervsministeren, at regeringen aktiverer den såkaldte kontracykliske buffer.

Rådet forberedte samtidig erhvervsministeren på, at det ville komme med en anbefaling om en fordobling af bufferen, hvis den nuværende økonomiske udvikling fortsætter.

Nationalbankdirektør Lars Rohde er formand for Det Systemiske Risikoråd.

Det undrer en ekspert i finansiel stabilitet.

»Det er bemærkelsesværdigt, at ministeren ikke er med på at hæve bufferen yderligere, med mindre der sker en ny udvikling. Jeg er enig med risikorådet i, at vi er så langt inde i en højkonjunktur, at det ville være fornuftigt med en yderligere forhøjelse til 1 pct. Det går godt økonomisk, og bankerne har overskud til det,« siger professor Jesper Rangvid fra CBS.

Samtidigt fastslår ministeren, at den nye buffer skal ses i en helhed, hvilket betyder, at han er villig til at fjerne bufferen igen, hvis anden regulering - for eksempel de kommende Basel-krav - bliver hårdere end ventet.

Den melding vækker glæde i bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, som dog ikke jubler over det nye krav.

»Vi synes, at man er lidt tidligt ude, for udlånsvæksten ligger fortsat underdrejet. Men 0,5 pct. er et kompromis, vi kan leve med. Det vigtigste for os er signalet fra myndighederne om, at denne buffer bliver tænkt sammen med den øvrige regulering, så der bliver kigget på den igen, hvis anden regulering falder ud til vores ugunst,« siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark.