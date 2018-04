Danske Bank advarer: Vores nummer bliver misbrugt til svindelforsøg

Danske Banks telefonnummer bliver misbrugt af engelstalende personer.

Danske Bank bliver i øjeblikket udnyttet i et svindelforsøg. Det advarer landets største bank om i et opslag på Facebook.

»Vores telefonnummer 70 123 456 bliver lige nu misbrugt af engelsktalende personer, der forsøger at lokke personlige oplysninger ud af folk. Vi har kontakt til politiet, og gør hvad vi kan for at få det stoppet. Husk, at vi aldrig vil bede om login, NemID, pinkoder etc. via telefon, SMS eller mail,« skriver banken i opslaget.

Det er langt fra et ukendt fænomen, at ukendte gerningsmænd angriber kendte virksomheder eller organisationers telefonnumre - formentlig med svindelforsøg for øje. g

Sidste sommer blev VisitDenmark således opmærksom på, at organisationens telefonnummer var blevet misbrugt af engelsktalende personer.

VisitDenmark fik oplyst af sin teleudbyder, at der formentlig var tale om spoofing. Det dækker over, at man kan foretage opkald, så det ser ud som om, at man ringer fra et andet nummer, end det rent faktisk er tilfældet.

I forbindelse med angrebet på VisitDenmark udtalte it-eksperten Peter Kruse, som er medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS, til Finans, at netop spoofing bliver mere og mere udbredt.

Formålet er, at man udgiver sig for at være en anden, end den man egentlig er. Og det kan udnyttes til flere forskellige former for svindel.

»Det er et lukrativt marked, og det er vokset. Man kan f.eks. udgive sig for at være en kollega fra et andet land, og når det ser ud til, at man ringer fra samme firma, kan man f.eks. lokke kodeord ud af folk. Det er også blevet brugt i det såkaldte CEO-fraud,« siger Peter Kruse.

Et andet eksempel på denne form for telefonangreb i Danmark fandt også sted sidste sommer. Her var det Aalborg Universitetshospital, der blev ramt. Hospitalet advarede mod at tage telefonen, hvis man blev ringet op af ét af hospitalets telefonnumre.