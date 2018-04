Bankdirektør i Danske Bank Lars Mørch er fortid i banken, og eksperter peger på, at han både er en syndebuk og offer i den spegede hvidvasksag, hvor milliarder af kroner i strid med reglerne er rullet igennem Danske Banks estiske filial.

Danske Banks øverste ledelse med adm. direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen i spidsen skal ikke begynde at sove trygt om natten, bare fordi en af bankens direktører, Lars Mørch, nu er fortid i Danske Bank som følge af en sag om bankens mangelfulde hvidvask-indsats i Estland.

Sagen kort I marts 2017 kunne Berlingske beskrive, at sorte penge til en værdi af omkring 140 mia. kr. fra 2010 til 2014 ulovligt er blevet ført ud af Rusland for at blive vasket hvide gennem flere banker, herunder Danske Bank.

I Danske Banks filial i Estland indgik flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af 7 mia. kr.i sagen ifølge Berlingske.

Oplysningerne kommer blandt andet fra en tre år lang politiundersøgelse af hvidvask af penge i Letland og Moldova.

Efterfølgende erkendte Danske Bank, at kontrollen i bankens estiske filial ikke havde været god nok.

Ifølge Berlingske gjorde en whistleblower allerede i 2013 bankens ledelse opmærksom på problemer og mulige ulovligheder i Estland.

Ledelsen blev dengang advaret om, at præsident Putins familie samt Ruslands efterretningstjeneste FSB angiveligt hvidvaskede store beløb gennem konti i banken. Alligevel reagerede ledelsen ifølge avisen først langt senere.

Et internt brev advarede også i 2014 direktionen om, at filialen i Estland handlede i strid med hvidvaskreglerne.

De ansatte i Estland skulle ligefrem have hjulpet med skjule kunderne for myndighederne.

Sagen førte til, at aktiviteterne i Estland blev lukket ned.

Danske Bank satte i september 2017 gang i en undersøgelse, der skal afdække sagen. Hvem der vidste hvad og hvornår. Resultatet ventes i løbet af 2018.

Kilde: Berlingske, Ritzau, Danske Bank.

For selv om Lars Mørch formelt set havde ansvaret for området, da milliarder af beskidte penge blev vasket hvide i filialen, vurderes det, at bankdirektøren i høj grad har taget en kugle for holdet.

»Lars Mørch er et sonoffer,« siger bankekspert Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, med henvisning til det religiøse begreb, hvor man ofrer noget for at genoprette orden i verden eller over for guderne.

Han er ikke i tvivl om, at Danske Bank på den måde håber at kunne tage lidt luft ud af ballonen, som ellers risikerer at springe, når den undersøgelse, som banken har sat i gang af den mangelfulde hvidvaskindsats, er færdig.

»Så kan man sige, at man allerede har fjernet den person, som formelt var ansvarlig. Dermed er en del af debatten taget på forhånd,« siger Lars Krull.

Med Lars Mørchs afsked har banken placeret et ansvar og muligvis forsøgt at begrænse omfanget af skaderne, som allerede har været dyre både i kroner og øre og på imagekontoen, lyder det fra en anden ekspert.

»Når presset er stort nok, skal der findes en syndebuk. Det er en strategi, der går meget langt tilbage. Da vi tabte slaget ved Dannevirke, måtte de Meza gå af. Han fulgte muligvis blot ordrer, men vi kan ikke tåle ydmygelsen. Siden har vi set masser af skandaler både i erhvervsliv og i det politiske liv, som har krævet, at topledere er gået af,« siger Jesper Højberg Christensen, stifter og bestyrelsesformand i Advice, Ledelses- og Kommunikationsrådgivning.

Om sagen får konsekvenser helt ind i bestyrelseslokalet, afhænger i sidste ende af størrelsen af skandalen, lyder det fra en professor ved Handelshøjskolen i Købnehavn.

»Uanset hvordan man vender og drejer skråen, lader det til, at man internt i Danske Bank har vidst, at noget ikke var, som det skulle være. Tror man som ledelse, at nu kan man slappe af, fordi et direktionsmedlem har trukket sig, så tager man fejl,« siger Flemming Poulfelt, professor i ledelse på CBS.

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, siger, at en intern undersøgelse vil afdække, hvordan tingene hænger sammen, og han understreger, at ingen – hverken i direktion eller bestyrelse – er fredet.

Undersøgelsen ventes færdig til efteråret.