Landets største ejendomsmæglerkæde, EDC føler, sig ikke truet af Nybolig, som nu melder ud, at selskabet vil være større end EDC.

Nybolig vil være landets største ejendomsmæglerkæde.

Sådan lyder budskabet fra Nyboligs nye direktør, Peter J. Mattsen, i sit første interview, siden han satte sig i chefstolen 1. november sidste år.

Nybolig har i dag en markedsandel på 18 pct., og dermed er der et godt stykke op til markedslederen, EDC, der sidder på 22 pct. af markedet, der sidste år lå på godt 79.000 handler. Med et gennemsnitligt salær i sektoren på ca. 50.000 kr., svarer det til en samlet omsætning i sektoren på næsten 4 mia. kr.

»Vi vil være størst i Danmark, og det arbejder vi målrettet på at blive de kommende år,« siger Peter J. Mattsen, adm. direktør i Nybolig, der er ejet af Nykredit.

EJENDOMSMÆGLERE Så mange butikker har de fire landsdækkende mæglerkæder: EDC - 230

Nybolig - 220

Home - +160

Danbolig +140 Kilde: Ejendomsmæglerkædernes egne hjemmesider

Det skal bl.a. ske ved at løfte antallet af fysiske Nybolig-butikker rundt om i landet. Han ønsker dog ikke at fortælle, hvornår Nybolig skal være i mål med strategien.

»Vi vil gennemføre en intelligent åbning af nye butikker. Det kommer til at ske efter, hvor boligejerne efterspørger flere ejendomsmæglere, og ikke efter, hvor vi kan tjene flest penge,« siger Peter J. Mattsen, med henvisning til, at der kan tjenes flest penge i storbyerne, men at der de fleste steder her allerede er mæglerbutikker nok.

Den nye Nybolig-direktør afviser, at det er gammeldags at prioritere fysiske ejendomsmæglerbutikker.

»Når man køber og sælger en bolig, er den menneskelige kontakt vigtig. En undersøgelse viser, at 77 pct. ønsker en ejendomsmægler involveret i forbindelse med en bolighandel, og vi vil være der for boligejerne i de områder, hvor de har brug for os,« siger Peter J. Mattsen.

Landets største ejendomsmæglerkæde, EDC, som ikke er ejet af en bank, tager udfordringen fra Nybolig med sindsro.

»Vi lever i et frit samfund med fri konkurrence. Gennem tiden har mange mæglerkæder gerne villet tage vores position som førende mæglerkæde, men det er ikke lykkedes for dem, selvom vi ikke har et samarbejde med en bank, der fodrer os med kunder,« siger Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC, der siden 1971 har været landets største ejendomsmæglerkæde.

Home og Danbolig, som er ejet af hhv. Danske Bank og Nordea, har ikke ønsket at oplyse deres respektive markedsandele, men en opgørelse fra sidste år viste, at Home er den mindste af de fire store ejendomsmæglerkæder i Danmark målt på salg.