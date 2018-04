Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank vil fusionere

Bestyrelserne i Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank har indgået aftale om en fusion, og bestyrelserne i begge banker anbefaler sine aktionærer at stemme for fusionen.

To af landets store regionalbanker har indgået en aftale om fusion. Det drejer sig om Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank, oplyser parterne i en meddelelse til fondsbørsen.

Fusionen forudsætter et ja fra Jyske Bank, der for nyligt fremsatte et købstilbud på Nordjyske Bank, og som i forvejen ejer knap 40 pct. af aktierne i Nordjyske Bank.

Hvis fusionen går igennem, vil Jyske Bank ufrivilligt eje 11 pct. af aktierne i Ringkjøbing Landbobank. Et konsortium ledet af Nykredit har tilbudt at købe Jyske Banks aktiepost, fremgår det af meddelsen.

Ifølge bestyrelsen i Nordjyske Bank er den foreslåede fusion med Ringkjøbing Landbobank samlet set et mere attraktivt alternativ for aktionærerne end Jyske Banks købstilbud på Nordjyske Bank.

»Begge banker er udprægede relationsbanker med en meget høj kundetilfredshed og et godt omdømme, og vi tror på, at vi sammen kan skabe synergier og endnu mere værdi til vores aktionærer. Derfor finder vi det rigtigt både at have afsøgt forskellige muligheder udover købstilbuddet fra Jyske Bank og at lade aktionærerne tage stilling i den foreliggende situation, men det er bestyrelsens anbefaling, at aktionærerne stemmer for forslaget om fusion,« udtaler bestyrelsesformand Mads Hvolby.

Fusionen tænkes gennemført efter et bytteforhold, hvor aktionærerne i Nordjyske Bank får én ny aktie i Ringkjøbing Landbobank for hver to aktier i Nordjyske Bank samt 18 kroner kontant før skat.

Ringkjøbing Landbobank skal være det fortsættende selskab, hvilket betyder, at Nordjyske Bank lader sig opsluge. Men den nye bank skal markedsføres under begge navne - Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank - med faklen fra Nordjyske Bank som fælles logo. Hovedkontoret vil ligge i Ringkøbing.

Den nye direktion skal bestå af fire medlemmer med Ringkjøbing Landbobanks nuværende adm. direktør, John Bull Fisker, som adm. direktør og tre bankdirektører i form af Nordjyske Banks nuværende adm. direktør og viceadm. direktør, Claus Andersen og Carl Pedersen samt bankdirektør i Ringkjøbing Landbobank, Jørn Nielsen.

Parterne forventer, at fusionsdokumenterne kan offentliggøres i løbet af maj, og at generalforsamlingerne kan afholdes i juni. Her skal aktionærerne stemme ja eller nej til fusionen.