Kundeflugt truer i horisonten: Danske Banks troværdighed styrtdykker efter hvidvaskskandale

Det skal tages meget alvorligt, at Danske Banks troværdighed styrtdykker, for det kan være et forvarsel om øget kundeafgang, påpeger konsulenthuset Voxmeter.

Danske Banks troværdighed har lidt et alvorligt knæk som følge af bankens manglende hvidvaskindsats i dens estiske filial, hvor det tilsyneladende er lykkedes kriminelle at vaske milliarder af kroner hvide.

Det viser en ny undersøgelse fra konsulenthuset Voxmeter, der hvert år spørger 224.000 danskere om deres holdninger til landets banker.

Det er et kæmpe dyk. Det er yderst sjældent, at vi ser så voldsomt et fald. Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter

Siden begyndelsen af året er andelen af danskere, som finder banken troværdig, faldet fra 72 pct. til i dag kun at udgøre 63 pct.

»Det er et kæmpe dyk. Det er yderst sjældent, at vi ser så voldsomt et fald på så kort tid. Danskerne er ganske enkelt begyndt at tvivle på, at de kan stole Danske Banks ledelse,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Det kan udvikle sig meget alvorligt, hvis Danske Banks ledelse ikke snart får sat en prop i hvidvaskskandalen, fordi et fald i troværdigheden ifølge Christian Stjer kan være et forvarsel om en større imagekrise, som den banken befandt sig i under finanskrisen. Og selvom der fortsat er et stykke ned til bundrekorden på troværdighedsskalaen, som banken ramte i begyndelsen af 2013, hvor kun 52 pct. af befolkningen fandt banken troværdig, er det ifølge Stjer alvorligt, at kurven går så stejlt nedad og ser ud til at fortsætte i den retning.

Hvidvask i Danske Bank I marts 2017 kunne Berlingske beskrive, at sorte penge til en værdi af omkring 140 mia. kr. fra 2010 til 2014 ulovligt er blevet ført ud af Rusland for at blive vasket hvide gennem flere banker herunder Danske Bank.

I Danske Banks filial i Estland blev mindst 25 mia. kr. hvidvasket.

Ifølge Finanstilsynets undersøgelse gjorde en whistleblower allerede i 2013 bankens ledelse opmærksom på problemer og mulige ulovligheder i Estland.

Ledelsen blev dengang advaret om, at præsident Putins familie samt Ruslands efterretningstjeneste, FSB, angiveligt hvidvaskede store beløb gennem konti i banken. Alligevel reagerede ledelsen først langt senere.

Et internt brev advarede også i 2014 direktionen om, at filialen i Estland handlede i strid med hvidvaskreglerne.

De ansatte i Estland skulle ligefrem have hjulpet med skjule kunderne for myndighederne.

Sagen førte til, at aktiviteterne i Estland blev lukket ned.

»Danske Bank har siden 2017 været inde i en periode, hvor den mister kunder, men vi kan ikke registrere, at selve hvidvasksagen er årsagen til kundetabet. Det kan godt blive tilfældet, hvis den negative omtale fortsætter og breder sig, så for Danske Banks ledelse handler det bare om at få lukket sagen så hurtigt som muligt på en troværdig måde, før tilliden til banken falder sammen og munder ud i et mere massivt kundetab,« siger Christian Stjer.

Det er klart, at sådan en sag ikke påvirker os positivt. Kenni Leth, pressechef i Danske Bank

Danske Bank erkender, at hvidvaskskandalen er en udfordring for banken.

»Det er klart, at sådan en sag ikke påvirker os positivt, og at vi har et stort arbejde med at genvinde samfundets tillid. Vi vil gøre alt for at undgå at blive misbrugt af kriminelle til hvidvask, og derfor har vi i de senere år øget vores ressourcer og styrket vores kontroller og procedurer væsentligt, og i forhold til Estland har vi lukket porteføljen af udenlandske kunder ned for flere år siden,« siger Kenni Leth, pressechef i Danske Bank.

En ekspert i krisekommunikation ved Aarhus Universitet peger på, at banken for at komme ud af krisen skal lægge sig fladt ned.

»Den skal gøre, som den gør – sige undskyld og beklage – og mene det. Det må ikke opfattes påtaget, og der skal handling bag ordene,« siger Winni Johansen, professor på institut for virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet.