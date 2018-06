Der er ikke dømt rentefest, når det gælder forrentning af danskernes indlån i bankerne. Nye tal viser, at 40 pct. af danskernes formue i landets banker forrentes med nul procent.

Danskerne har aldrig fået så lidt ud af at have penge stående i banker. Med udgangen af april havde privatkunder rekordhøje 348 mia. kr. stående til nul procent i rente.

Det viser en ny opgørelse fra Nationalbanken.

Samlet har danskerne i dag rekordhøje 870 mia. kr. stående på bankkonti rundt op i landets 73 pengeinstitutter. Heraf står 622 mia. kr. på almindelige lønkonti.

870 mia. kr. svarer til, at alle danskere, ung som gammel, i gennemsnit har placeret 150.000 kr. på indlånskonti rundt om i bankerne – heraf altså 60.000 kr. til nul procent i rente.

Mens 348 mia. kr. blot står og samler støv i bankerne, kan danskerne dog glæde sig over, at de får renter for størstedelen af formuen. Anderledes forholder det sig med erhvervslivet, der i dag i vid udstrækning betaler for at have penge stående i banken.

Tal fra Nationalbanken viser, at landets virksomheder, institutioner, offentlige myndigheder og finansielle aktører med udgangen af april havde parkeret i alt 806 mia. kr. i bankerne. Af de 806 mia. kr. er virksomhederne tvunget til at betale negative renter for 450 mia. kr., viser en opgørelse, der omfatter 18 af landets største banker, som står for 87 pct. af indlånet.

»Det er ikke alle banker, der har erhvervsindlån med negativ rente. Undersøgelsen viser, at det især er udbredt hos de store banker, som også er dem, der har de største indlån,« konstaterer Nationalbanken.

Negative renter En økonomisk vækst i slæbegear har fået centralbanker i hele Europa til at banke renterne i bund.

I juli 2012 indførte Nationalbanken for første gang nogensinde negative renter for indskudsbeviser.

Det betød, at danske banker pludselig skulle betale 0,20 pct. i rente for at have penge stående i Nationalbanken.

I dag betaler banker 0,65 pct. for at have penge stående i Nationalbanken.

Udviklingen har fået bl.a. Nordea, Danske Bank, Jyske Bank og Spar Nord til at sende en del af renteregningen videre til erhvervslivet i form af negative renter.

Resultatet er, at tusindvis af virksomheder i dag betaler for at have penge stående i banken.

Foreløbig har ingen pengeinstitutter indført negative renter for privatkunder.

Samlet koster negative renter årligt erhvervslivet ca. 500 mio. kr. at have parkeret en trecifret milliardformue i bankerne.

Mens danskerne får nul procent i rente af 340 mia. kr., viser opgørelsen fra Nationalbanken, at private kunders samlede bankgæld ultimo april var på 398 mia. kr. En gæld der ikke slipper med nul procent i rente.