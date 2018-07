En forening for butiksassistenter forsøger at forhindre australske supermarkedskunders temperamenter i at koge over, efterhånden som de vænner sig af med engangs-plastposer.

Et miljøvenligt initiativ har fået fjendtlige konsekvenser down under. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der beretter om udbredt vrede og i et enkelt tilfælde lagde en kunde sine hænder om halsen på en butiksassistent, efter et forbud mod plastikposer til engangsbrug er trådt i kraft.

Flere butikker skulle have indsat ekstra mandskab for at hjælpe kunderne igennem en tilsyneladende vanskelig opstartsfase.

Afskaffelsen af plastikposerne er et led i et nationalt forsøg på at reducere landets affaldsmængde. Fra 1. juli vil alle større forretninger få en bøde, hvis de udleverer engangs-plastposer til deres kunder, skriver Reuters.

Supermarkedskæden Woolworths, der fjernede engangsposerne den 20. juni, kom hurtigt til at fortryde en opkrævning på lidt under en krone for genanvendelige plastikposer, da der ikke længere var noget alternativ.

Foreningen for australske butiksassistenter har allerede iværksat en oplysningskampagne, som skal dæmpe gemytterne.

»Vi forstår, hvorfor enkelte kunder bliver frustrerede over denne forandring, men der er overhovedet ingen undskyldning for krænkende og voldelig adfærd mod personalet,« skriver Gerard Dwyer, nationalsekretær i detailforeningen Shop, Distributive and Allied Employees' Association, på foreningens hjemmeside.

Tidligere på ugen foretog foreningen ifølge Reuters en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemmer. Ud af 132 respondenter meldte 57 at de var blevet chikaneret pga. plastikpose-forbuddet.

Mere end otte mio. tons plastik ender hvert år i verdenshavene ifølge FN, som vil have reduceret brugen af plastikprodukter til engangsbrug inden 2022. 60 lande skulle have taget skridt i den retning.