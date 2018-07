Finanstilsynet åbner ny undersøgelse af hvidvask i Danske Bank

Den danske finansvagthund Finanstilsynet iværksætter en ny undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag i Estland.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Den danske finansvagthund Finanstilsynet iværksætter en ny undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag i Estland.

Det oplyser erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Det sker dagen efter, at Berlingske afslørede, at sagen er langt større end hidtil antaget. Der er ifølge Berlingske hvidvasket for mindst 53 mia. kr. gennem den danske storbanks filial i Estland. Hidtil var meldingen, at beløbet var på mindst 25 mia. kr.

»Finanstilsynet undersøger og inddrager de nye oplysninger, men det er ikke sikkert, at det ender med, at der bliver rejst sag mod Danske Bank. Det er udelukkende Finanstilsynet, der beslutter det,« siger Rasmus Jarlov.

Erhvervsministeren vil samtidig bede Finanstilsynet give en redegørelse for, hvor stort et beløb der efter deres vurdering er blevet hvidvasket, og hvad Danske Bank har tjent på hvidvaskningen.

»Det er centralt at vide, hvor stort et overskud der er kommet ud af denne hvidvaskning,« siger han og understreger igen, at han gerne ser, at penge tjent på kriminel aktivitet som hvidvask bliver konfiskeret.

»Det er åbenlyst utilfredsstillende, at der er tjent store penge på hvidvaskning, og at de penge så stadig befinder sig i Danske Bank. Det krænker min og alle andre menneskers retfærdighedssans,« siger Rasmus Jarlov.



I maj i år offentliggjorde Finanstilsynet en undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag med en sønderlemmende kritik af bankens ledelses ageren under sagen. Banken fik otte påtaler, otte påbud og skulle polstre sig med yderligere 5 mia. kr. Efterfølgende har det vakt kritik, at banken ikke fik en bøde, ligesom Finanstilsynet ikke anmeldte sagen til bagmandspolitiet. Flere politikere og eksperter har undret sig over, at en så alvorlig sag ikke har haft større konsekvenser for banken og de involverede nøglepersoner. En af dem er netop erhvervsminister Rasmus Jarlov, der altså nu sætter gang i nye undersøgelser af sagen.



»Grundlæggende synes jeg, det er vigtigt, at der kommer klarhed over sagen, og at der bliver ryddet op i det rod, der har været i en sag, der er så alvorlig som denne,« siger Rasmus Jarlov.