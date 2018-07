Danske Bank er politianmeldt i hvidvasksag

Forretningsmanden Bill Browder har onsdag politianmeldt Danske Bank for bl.a. grov uagtsomhed i hvidvaskskandale. Han opfordrer bagmandspolitiet til at undersøge bankens ledelse i sagen.

En officiel politianmeldelse af Danske Bank er landet på bagmandspolitiets bord. Det er den britisk-amerikanske forretningsmand Bill Browder, der nu beder politiet om at efterforske Danske Bank-ledelsen i forhold til den hastigt voksende hvidvaskskandale.

»Jeg kan bekræfte, at vi i går aftes indgav en politianmeldelse af grov uagtomhed og hvidvaskning vedrørende mere end 8 mia. dollars (53 mia. kr.), som har flydt igennem Danske Banks filial i Estland. Vi beder de danske myndigheder undersøge bankledelsens rolle både i forhold til grov uagtsomhed og hvidvask,« siger Bill Browder til Finans.



Finans har set en del af politianmeldelsen, som angiveligt er sendt til bagmandspolitiets chef, statsadvokat Morten Niels Jakobsen og chefen for bagmandspolitiets hvidvasksekretariat, Ole Bo Ketelsen. Også erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har fået tilsendt en kopi af politianmeldelsen.



Bill Browder er blevet en central aktør i Danske Banks hvidvaskskandale i forbindelse med, at Berlingske har afsløret, hvordan en række af de selskaber, der tilsyneladende har hvidvasket penge via bankens estiske filial, har forbindelse til den såkaldte Magnitskij-sag. Den russiske advokat Sergej Magnitskij afslørede, hvordan højtstående russiske embedsfolk og organiserede kriminelle stod bag tyveri af enorme skatteindbetalinger fra bl.a. investeringsfonden Hermitage Capital. Magnitskij endte med at dø under mystiske omstændigheder i et russisk fængsel, og lige siden har folkene bag Hermitage Capital - med stifter William Browder i spidsen - forsøgt at opspore de 230 mio. dollars stjålet i svindlen. En del af dem blev altså hvidvasket via Danske Bank Estland, mener Browder.



I forbindelse med jagten på de stjålne milliarder fra Magnitskij-sagen har Browder og hans hold af hvidvaskjægere indgivet 27 politianmeldelser, og i 15 lande er der ifølge Browder iværksat efterforskning af sagen.

Allerede i 2013 forsøgte Browder første gang at få det danske bagmandspoliti til at undersøge sagen om storstilet hvidvask via Danske Bank. Dengang afviste politiet dog at tage sagen op.

Danske Bank har ingen kommentarer. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bagmandspolitiet.