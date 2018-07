Pensionskæmpe lægger Danske Bank på is

Hvidvaskskandalen i Danske Bank får nu MP Pension til at indføre et stop for investeringer i banken. Torsdag blev banken politianmeldt af den britisk-amerikanske hvidvaskjæger Bill Browder.

MP Pension har med øjeblikkelig virkning stoppet for køb af Danske Bank-aktier.

»Karantænen kommer som reaktion på de seneste oplysninger om omfanget af hvidvask i Danske Banks estiske afdeling, der indikerer, at sagens omfang er større end først antaget,« fastslår ledelsen i MP Pension i en pressemeddelelse.

MP Pension har omkring 115 mia. kr. under forvaltning. Heraf er ca. 600 mio. kr. placeret i Danske Bank-aktier.

Vi har en god og løbende dialog med vores forskellige investorer om vores aktuelle undersøgelser af den lukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland. Danske Banks talsmand til Reuters

Den omsiggribende hvidvasksag, som har hjemsøgt Danske Bank-ledelsen og topchef Thomas Borgen i mere end et år, fik allerede i maj topchefen MP Pension, Jens Munch Holst, til at lange ud efter Danske Bank

»MP Pension finder det stærkt kritisabelt, at Danske Bank har været for langsom til at styrke sit værn mod misbrug. Og at banken, ifølge Finanstilsynet, ikke i tilstrækkelig grad har samarbejdet om at opklare sagen. Det er nu afgørende, at banken kommer til bunds i problemkomplekset. Vi vil nu afvente bankens egen redegørelse om sagen,« lød kritikken fra Jens Munch Holst den 7. maj.

Danske Bank og hvidvasksagen Berlingske Business har siden marts 2017 afdækket forekomsten af hvidvask i Danske Bank Estland.

Sagen fik i foråret 2017 Danske Bank-ledelsen til at iværksætte en intern undersøgelse af forholdene i bankens estiske filial.

Resultaterne herfra fik i efteråret 2017 banken til at søsætte undersøgelser af forholdene i Estland.

Størst fokus i offentligheden er på, hvem der vidste hvad og hvornår. Både i Estland og på koncernniveau hjemme i Danmark.

Undersøgelserne ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som også vil udfærdige den endelige rapport.

Undersøgelserne er dog forankret i Danske Banks bestyrelse, som løbende opdateres om sagen.

Siden er sagen blot eskaleret, efter at Berlingske Business har afsløret, at meget tyder på, at hvidvasksagen handler om et beløb på mere end 53 mia. kr., hvilket vil gøre sagen til en af Europas største nogensinde.

MP Pension står langt fra alene om at vende Danske Bank ryggen.

Tidligere har også den islandske rigmand og medstifter af Unity Technologies David Helgason offentligt meddelt, at han har lukket alle sine konti i Danske Bank som følge af hvidvasksagen.

»Jeg flytter mine aktiviteter fra jer og vender ikke tilbage. Det, der skete i Estland, kan ikke bortforklares som en lokal fejl, eller en mellemleder gone wild,« fastslog David Helgason på facebook om sit farvel til Danske Bank.

Senest er Danske Bank så blevet politianmeldt af den britisk-amerikanske forretningsmand og hvidvaskjæger Bill Browder.

»Vi beder de danske myndigheder undersøge bankledelsens rolle både i forhold til grov uagtsomhed og hvidvask,« udtalte Bill Browder torsdag til Finans.

MP Pension oplyser i pressemeddelelsen, at man har været i dialog »med repræsentanter fra bankens topledelse« i forbindelse med det tidsbegrænsede stop for nye investeringer i storbanken.

Danske Bank afviser overfor Reuters at kommentere meldingen fra MP Pension, men siger:

»Vi har en god og løbende dialog med vores forskellige investorer om vores aktuelle undersøgelser af den lukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland,« udtaler en talsmand fra banken.

Danske Bank iværksatte i september sidste år en intern undersøgelse af hvidvasksagen. Undersøgelsen ventes færdig i september.

Inden da skal topchef Thomas Borgen på onsdag fremlægge halvårsregnskabet for Danske Bank. I den forbindelse vil der givetvis blive stillet skarpt fra omverdenen på, om hvidvasksagen ligefrem betyder et drænt af kunder og investorer.