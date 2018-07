Ulovlig "nøgen"-handel med Brøndby-aktier sender heftig bøde til finanshus

Carnegies salg af Brøndby-aktier, man ikke havde, udløser en markant bøde til finanshuset.

En særegen sag, hvor finanhuset Carnegie ulovligt spekulerede imod fodboldklubben Brøndby IF's aktier, ender nu med en bøde på 350.000 kr.

Det fremgår af en afgørelse fra Finanstilsynet.

Bødestraffen, der hører til de højeste for en overtrædelse af børslovene i nyere tid, kommer efter Carnegie solgte Brøndby-aktier i tiden op til klubbens aktieemission i 2016.

Problematisk nok - ulovligt, faktisk - havde Carnegie dog slet ikke de aktier, man solgte. Dermed spekulerede man i et kursfald i Brøndby-aktien - og gjorde det uden at have lånt de tilsvarende aktier først.

Den praksis kaldes for naked short selling, og er ulovlig fordi den kan skabe langt større spekulation mod en aktie end selskabets værdi reelt lægger op til, og dermed skævvride markedet.

Samtidig havde Carnegie heller ikke - som loven kræver ved shorthandel over 0,2 pct. af et selskabs aktier - anmeldt shorthandlen til Finanstilsynet, og opererede altså også på den måde i et område uden for lovens grænser.

»Carnegie rådede ikke over de solgte aktier på salgstidspunkt og kunne ikke levere aktierne som forudsat i de indgåede handler. (...) Carnegie har ikke indberettet de korte nettopositioner til Finanstilsynet, og Carnegie har ikke offentliggjort de betydelige korte nettopositioner,« lød det i anmeldelsen fra Finanstilsynet i efteråret 2017.

Efter behandling af sagen hos Bagmandspolitiet har finanshuset altså nu valgt at acceptere en bøde.

»Overholdelse af reglerne for ageren på værdipapirmarkedet, herunder også reglerne i short-selling forordningen, er af stor betydning for Carnegie Investment Bank. På baggrund af hændelsesforløbet har Carnegie Investment Bank iværksat initiativer og gennemgået eksisterende retningslinjer på området for at sikre, at lignende situationer ikke opstår i fremtiden,« skriver Carnegie i en kommentar til bøden.