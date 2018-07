Danske Bank giver whistleblower frit lejde til at sladre til tilsyn

Central whistleblower bliver løst fra tavshedspligt, så han kan fortælle om hvidvaskskandale til tilsynsmyndighederne i både Danmark og Estland.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Danske Bank har nu formelt løst en central whistleblower fra sin tavshedspligt og givet ham frit lejde til at tale med tilsynsmyndighederne i Danmark og Estland om hvidvasksagen. Det fortæller Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen.

»Vi har på intet tidspunkt ønsket at stille os i vejen for, at whistlebloweren kan tale med de danske og estiske myndigheder, og nu har vi også formelt afgivet en erklæring om det,« siger Ole Andersen.

Det er sket via Finanstilsynet i Danmark med en tilladelse til, at han frit kan tale med det danske og estiske finanstilsyn.

»Det har vi gjort skriftligt, og der er ingen begrænsninger. Jeg vil inderligt håbe, at han vil tage imod de invitationer og tale med tilsynet,« siger Ole Andersen og understreger:

»Jeg og resten af bestyrelsen har kun et ønske: At få sandheden frem. Uanset hvor ubehagelig den måtte være.«

Den interne whistleblower, der i december 2013 advarede Danske Bank-toppen om alvorlige problemer i den estiske filial, blev aldrig kontaktet af Finanstilsynet i forbindelse med undersøgelsen af hvidvaskskandalen i landets største bank.

I maj udtalte whistlebloweren anonymt i Berlingske, at tilsynets rapport havde afgørende mangler og misforhold. Whistlebloweren tilbød sine oplysninger til tilsynet, hvis altså Danske Bank gav en formel tilladelse til at fortælle myndigheden om fortrolige forhold - og dermed bryde den tavshedspligt, som alle medarbejdere i Danske Bank er underlagt.

En sådan tilladelse blev underskrevet og indleveret til Finanstilsynet i onsdags, fortæller Danske Banks bestyrelsesformand. Dermed burde der ikke længere være juridiske bindinger i forhold til, at whistlebloweren kan dele sin viden med tilsynsmyndighederne, hvis disse da ellers kontakter ham.

Finanstilsynet har ikke ønsket at stille op til interview, og direktør Jesper Berg understreger i en email, at tilsynet er begrænset af sin tavshedspligt i forhold til at kaste lys over, om myndigheden nu er i kontakt med whistlebloweren.

»Generelt gælder, at vi altid vil gøre, hvad der er muligt for at få oplyst en konkret sag, så der er et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en korrekt afgørelse. Det vil selvfølgelig ske med respekt for de juridiske rammer for vores virksomhed. Finanstilsynet har f.eks. ikke mulighed for at tvinge nogen til at udtale sig,« skriver Jesper Berg.

Finans har ikke kunnet kontakte den anonyme whistleblower for en kommentar, da dennes identitet er ukendt for redaktionen. Ifølge Finans' oplysninger har advokatfirmaet Bruun & Hjejle - som står i spidsen for Danske Banks igangværende undersøgelser af forløbet - forsøgt at interviewe whistlebloweren. Men han har dog ikke ønsket at stille op.

Ole Andersen ønsker ikke at kommentere konkrete interviewpersoner, men siger:

»Det er ikke unaturligt, hvis dem, der leder undersøgelserne initieret af banken, også har rakt ud til vedkommende.«



Resultaterne af Danske Banks undersøgelser ventes til september.