Danske Bank revser kritikere af hvidvaskundersøgelse

Danske Banks hvidvaskundersøgelse er ikke uafhængig og troværdig, påpeger kritikerne. Dem går formand Ole Andersen nu i rette med.

Danske Bank går nu i offensiven og svarer på kritikken fra de politikere og eksperter, der har langet ud efter bankens håndtering af hvidvaskskandalen i Estland.

For første gang stiller formand Ole Andersen op og fortæller i et større interview om bankens undersøgelser af hvidvasksagen, og han lægger ikke skjul på, at kritikken af dem i hans optik er unuanceret.

»Nogle stiller spørgsmål ved, om man kan stole på undersøgelserne, for det er banken, der betaler. Jeg var lige ved at spørge: Hvem skulle ellers betale? Det er nu en gang vilkårene for denne type undersøgelser. Det betyder pr. definition, at undersøgelserne ikke er uafhængige, men det betyder ikke, at de ikke er objektive og fuldstændige,« siger Ole Andersen.

Jeg kender ikke et advokatfirma, der vil sætte sit renommé på spil ved at afgive en falsk erklæring. Ole Andersen, bestyrelsesformand i Danske Bank

Banken har hyret advokatfirmaet Bruun & Hjejle til at afdække, hvem der har ansvaret for sagen, hvor mindst 53 mia. kr. angiveligt er blevet vasket hvide i Danske Banks estiske filial. Det har fået eksperter og politikere som bl.a. erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til at kritisere undersøgelsens troværdighed, bl.a. fordi banken også har brugt og aflønnet Bruun & Hjejle til f.eks. kommunikation med Finanstilsynet om hvidvasksagen. Men den kritik afviser Ole Andersen.

»Ligesom et revisionsfirma afgiver en erklæring for et årsregnskab, skal Bruun & Hjejle på et tidspunkt give en erklæring om, at det har fået al den information, det har bedt om og har haft adgang til alt. At der altså ikke er gemt noget under bordet. Jeg kender ikke et advokatfirma, der vil sætte sit renommé på spil ved at afgive en falsk erklæring,« siger Ole Andersen.

Bankens argumenter får ikke hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft til at tone sin kritik ned.

»Bruun & Hjejle har forsvaret Danske Bank i Finanstilsynet, og det synes jeg giver en problematik i forhold til bagefter at skulle vurdere, om Danske Banks ledelse har levet op til sit ansvar. Kan man både varetage bankens interesser som advokat først og senere være fuldstændig objektiv i en undersøgelse af sagen? Det mener jeg ikke. Advokatfirmaet har ligesom indtaget sin rolle i denne sag,« siger han.

Tirsdag åbnede de estiske politimyndigheder ifølge landets justitsminister en strafferetlig efterforskning af hvidvask i Danske Bank Estland.