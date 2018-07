Medie: Kina mobiliserer import-flåde på 60.000 firmaer

Som bevis på det kinesiske markeds åbenhed vil Kina sætte gang i importen frem mod stor messe i Shanghai til efteråret, skriver Hongkong-avis.

Mens historier om toldkrig mellem USA og Kina hober sig op i medierne, har den kinesiske regering opfordret 60.000 firmaer til at få gang i handlen med udenlandske aktører.

Det skriver South China Morning Post.

»Selskaberne er forpligtet til at synliggøre deres behov for importerede produkter,« lød det fredag fra Wang Bingnan, Kinas vicehandelsminister, under et pressemøde.

Yin Ran, en Shanghai-baseret investor, ser tiltaget som et forsøg på at overbevise udenlandske investorer om det kinesiske markeds potentiale frem mod finansmessen China International Import Expo, som forventes gæstet af 150.000 besøgende, når den åbner i november.

»Det bliver åbenbart en begivenhed, hvor kinesiske virksomheder får mulighed for at spendere stort for at overbevise udenlandske sælgere om, at dette er et marked med kæmpe potentiale,« siger Yin Ran.

2.800 udenlandske aktører - heriblandt Fortune 500-selskaber - udstiller ifølge South China Morning Post deres seneste produkter og teknologi på messen i Shanghai til efteråret.