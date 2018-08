Fremadstormende pensionsmægler scorer tykt på kontroversiel dobbeltrolle

Pensionseksperter mener ikke, Söderberg & Partners kan kalde sig en uvildig pensionsmægler, når man samtidig sælger sin egen investeringsfond til kunderne. Der er ikke noget at komme efter, siger Söderberg-chefen.

Et af Danmarks største pensionsmæglerfirmaer Söderberg & Partners beskyldes for at score millioner af kroner på at få danske pensionskunder til skyde opsparingen i mægler-koncernens egen investeringsfond. Det får selvstændige rådgivere og konkurrerende pensionsmæglere til at lange hårdt ud efter Söderberg & Partners.

Kritikerne mener, at Söderberg & Partners blander kasketterne sammen, når de som uvildig pensionsmægler sælger selskabets eget investeringsprodukt i fem danske pensionsselskaber.

»Söderberg kan tjene store penge på at sælge deres eget produkt i en række af landets pensionsselskaber. Det kan være et stort problem, når de samtidig agerer som uvildig rådgiver. Det siger sig selv, at de skal være meget påpasselige med, at det ikke kommer til at påvirke den rådgivning, de sælger,« siger Søren Andersen, aktuar og indehaver af rådgivningsfirmaet FPension.

Pensionsmæglere bliver brugt til at rådgive virksomheder, når de skal vælge pensionsordning til deres ansatte. Efterfølgende fungerer mæglerne ofte også som uvildige rådgivere for de enkelte pensionskunder, som skal vælge, hvordan pengene skal spares op.

Der er tale om et dyrt produkt med middelmådige afkast. Nikolaj Holdt Mikkelsen, Dannebrog Invest

I begge tilfælde går uvildigheden tabt, når Söderberg har penge i klemme, mener adm. direktør Leif Rexen fra pensionsmægleren RTM.

»De enkelte mæglere får en ekstra pose penge ud af at lokke kunderne ned i de her specielle fonde. Det er drivkraften bag setuppet. Og så efterlader man jo uvildigheden uden for mødelokalet,« siger Leif Rexen.

Söderbergs kontroversielle fond har fået navnet Tryghed 75, selv om den ligger tungt i aktier. Ifølge investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen er den næsten dobbelt så dyr som et gennemsnitligt investeringsprodukt i de danske pensionsselskaber.



»Der er tale om et dyrt produkt med middelmådige afkast,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, partner i Dannebrog Invest.

Søren Andersen og Nikolaj Holdt Mikkelsen opfordrer Finanstilsynet eller politikerne til at gribe ind. Men ifølge adm. direktør i Söderberg & Partners, Torben Jensen, er der ikke noget at komme efter.

»Det er misforstået. Söderberg & Partners har ingen økonomisk interesse i at anbefale kunderne at placere pengene i Tryghed 75. Det vil jeg gerne slå fast,« siger han.

Finans har dog set en fortrolig vederlagsaftale mellem en virksomhed og Söderberg & Partners, hvor det fremgår, at selskabets mæglere får en væsentlig højere fortjeneste ved at få kunden til at placere sine pensionsmidler i Tryghed 75, hvor danskerne nu har investeret 2,3 mia. kr.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Finanstilsynet.