Politianmeldt andelskasse risikerer at miste sin licens: »Det er en meget alvorlig sag, som kan få store konsekvenser«

Københavns Andelskasse er i store problemer efter politianmeldelse. Ifølge bankforsker Lars Krull risikerer andelskassen at miste retten til at drive bank.

Det er en yderst alvorlig sag, som torsdag har ramt Københavns Andelskasse. Sådan lyder vurderingen fra bankforsker Lars Krull ved Aalborg Universitet.

Københavns Andelskasse er blevet meldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet, af Finanstilsynet.

Det sker efter et tilsynsbesøg, hvor Finanstilsynet har »vurderet, at andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven.

»Sagen er så alvorlig, at banken risikerer at miste sin banklicens. Det er en meget alvorlig sag, som kan få store konsekvenser,« siger Lars Krull.

For at drive en bank i Danmark skal man have en banklicens fra Finanstilsynet.

Lars Krull vurderer, at Københavns Andelskasse løbende har fået påbud fra Finanstilsynet, som der ikke er blevet fulgt op på. Det har ifølge Lars Krull ført til politianmeldelsen.

»Efter sagen om hvidvask i Danske Bank og med den nye hvidvasklov gør myndigheder og politikere alt, hvad de kan for at mindske hvidvaskningssager. De er interesserede i at håndhæve den nye lov, og derfor er det vigtigt at få sagen som denne frem,« siger Lars Krull.

Københavns Andelskasse har tidligere haft problemer Finanstilsynet vurderede efter en inspektion i Københavns Andelskasse i foråret 2017, at andelskassens forretningsmodel var uholdbar, da den i for høj grad var baseret på udlån af ringe kvalitet til en snæver personkreds omkring ejerne af andelskassen. Samtidig vurderede Finanstilsynet, at det var betydelig uro omkring ledelsen. Ifølge Finance Watch havde andelskassen haft 17 lederskift på fire år.

Finanstilsynet påbød i december 2013 Københavns Andelskasse at stoppe udlån til nye kunder indtil 1. juli 2014. Samtidig skulle andelskassen udarbejde en redegørelse for dens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Påbuddet kom, efter at Finanstilsynet vurderede, at der var risiko for, at andelskassen inden for en overskuelig tid ikke ville kunne opfylde lovens kapitalkrav og derfor ville miste sin tilladelse.

Københavns Andelskasse fik i 2008 en påtale for at have overtrådt bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. Det skete, efter at Finanstilsynet afgjorde, at det var vildledning, da Københavns Andelskasse reklamerede for en pensionsopsparing med risikofri investering. Kilder: Finanstilsynet, FinansWatch, Ritzau. Kilder: Finanstilsynet, FinansWatch, Ritzau.

Finanstilsynets politianmeldelse kommer samtidig med, at Københavns Andelskasse selv har bedt politiet indlede en efterforskning af andelskassen, efter at banken har konstateret en række alvorlige »uregelmæssigheder.«

Formanden i Københavns Andelskasse, Morten Schwartz Nielsen, udtaler, at den tidligere ledelse har »overtrådt stort set alle andelskassens egne politiker og retningslinjer, ligesom ledelsen bevidst har ignoreret Finanstilsynet og de givne påbud.«

Samtidig er to ledende medarbejdere blevet bortvist.

Lars Krull vurderer, at bortvisningen er bankens egen måde at gøre noget på. Han mener, at formanden har gjort klogt i at få Finanstilsynet til at se på »uregelmæssighederne« i andelskassen, men understreger, at det ikke nødvendigvis betyder, at bestyrelsen selv går fri.