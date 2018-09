Danskerne har talt: Her er Danmarks bedste og dårligste bank

Mens Ringkjøbing Landbobanks image er helt i top, må Nordea og Danske Bank sande, at omverdenen skæver negativt til dem.

Der er ingen over eller ved siden af Ringkjøbing Landbobank. Sådan lyder konklusionen, når man beder danskerne om at vurdere og rangordne de danske banker.

Og det har konsulenthuset Voxmeter gjort ved at gennemføre 39.000 interview. Resultatet er, at Landbobanken kan kalde sig finanssektorens danmarksmester i image.

Topplaceringen er en realitet, selvom Ringkjøbing Landbobank har forbrudt sig mod sin egen politik om kun at vokse gennem organisk vækst da man for nylig slugte Nordjyske Bank.

Hos os er kunden kongen. Det er uden sammenligning det vigtigste fokusområde. John Fisker, adm. direktør i Ringkjøbing Landbobank

»Der er over en bred kam tiltro til banken. Men det hele starter med, at bankens egne kunder er tilfredse, for alt godt kommer indefra og spreder sig så videre ud og påvirker bankens image positivt,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter, der står bag den nye image-undersøgelse.

Helt i bunden som banken med landets værste image finder vi Nordea.

»Nordea kan glæde sig over, at der klæber en rigtig dårlig hvidvasksag til Danske Bank. Nordea har det altid nemmere, når Danske Bank er i strid modvind. Men på trods af en smule fremgang, går det ikke godt for Nordea, som har landets dårligste image,« siger Christian Stjer.

Nordea er klar over, at der er lang vej igen, før omverdenens syn på banken forbedres markant.

»Vi har taget en lang række initiativer for at forbedre kundernes oplevelse af Nordea og vores generelle image i befolkningen. Som vi ser det, starter og slutter det med vores kunder og deres opfattelse af os som bank. Vi arbejder derfor hver dag på at give vores kunder en god oplevelse, ligesom vi tager vores samfundsansvar meget alvorligt,« siger Frank Vang-Jensen, landechef i Nordea, og tilføjer:

»Vi glæder os over, at dagens imagemåling viser spæde tegn på, at kurven er knækket, men det er et langt sejt træk, og det er vi meget bevidste om,« siger han.

Landbobanken mener, at kundefokus er nøgleordet for kåringen som banken med landets bedste image.

»Det lyder som en kliché, men vi gentager det ikke desto mindre for hinanden i banken én gang om ugen: Hos os er kunden kongen. Det er uden sammenligning det vigtigste fokusområde,« siger John Fisker, adm. direktør i Ringkjøbing Landbobank.

Han understreger, at aktionærerne, medarbejderne og de lokalsamfund, hvor banken er aktiv, også er vigtige interessenter, som optager banken, men de vægter ikke lige så meget.

»Faktum er, at uden kunder er der ikke brug for medarbejdere og dermed heller ikke en bank, som aktionærerne kan være medejere af. Kunderne vil derfor altid være vigtigst,« siger John Fisker, der ikke er et sekund i tvivl om, at tilfredse kunder gennem mund til mund-metoden spreder det gode budskab om banken til andre og på den måde giver banken et godt image.