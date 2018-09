Lussing fra Finanstilsynet: Danske Bank er værst til at lange risikolån over disken

Danske Bank løber en større risiko end de andre større banker herhjemme, når den yder boliglån i områder med stigende boligpriser.

Danske Bank har ikke kun været dårlig til at forhindre hvidvask. Banken kan tilsyneladende heller ikke finde ud af at stille krav til dens kunder, når de køber boliger i områder, hvor boligpriserne stiger markant.

Det viser en ny redegørelse fra Finanstilsynet, der har været på besøg hos de seks største banker herhjemme for at finde ud af, om de overholder den mere end to år gamle vækstvejledning, der fortæller, at bankerne skal være særligt opmærksomme på, om kunderne har en robust økonomi, når de køber bolig i et vækstområde.

Finanstilsynet konkluderer i redegørelsen, at Danske Bank i undersøgelsesperioden ikke levede op til vækstvejledningen ved mindst 39 pct. af bevillingerne i andet og tredjekvartal sidste år. Det er væsentligt over niveauet i eksempelvis Jyske Bank og Nordea, hvor afgivelserne udgjorde hhv. 14 og 11 pct.

Tilsynet ønsker ikke at kommentere de enkelte bankers overtrædelser af vækstvejledningen, men siger på det generelle plan:

»Vi har bl.a. undersøgt de seks største banker og kan konkludere, at bankerne kun i varierende omfang lever op til vejledningen, og at der i et enkelt tilfælde har været mange afvigelser. Det skyldes, at bankerne ikke i tilstrækkeligt omfang har fået vejledningens indhold forankret i systemer og blandt medarbejderne, og så kan konkurrencesituationen komme til at fylde for meget,« siger Kristian Vie Madsen, vicedirektør i Finanstilsynet.

Danske Bank lægger sig fladt ned og beklager.

»Vi tager tilsynets påbud til efterretning. Det er i både kundernes og vores interesse, at vi ikke tager for høje risici, og vi er opmærksomme på de særlige risici i vækstområder,« siger Peter Rostrup-Nielsen, vicedirektør i Danske Bank.

Han understreger, at landets største bank siden undersøgelsesperioden sidste år har gennemført forskellige tiltag for at sikre, at vækstvejledningen følges.

»Vejledningen har skærpet vilkårene for kreditgivning, og det bakker vi naturligvis op om. Vi må desværre konstatere, at vores implementering af reglerne ikke var god nok fra begyndelsen. Det har vi strammet op på og vil fortsat have fuldt fokus på,« siger Peter Rostrup-Nielsen.