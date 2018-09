Medie: Danske Bank undersøger knap 1.000 mia. kr. i hvidvasksag

Ifølge Wall Street Journal undersøges transaktioner, der svarer til knap halvdelen af Danmarks samlede bruttonationalprodukt, BNP.

Samlede transaktioner for næsten 1.000 mia. kr. bliver undersøgt i Danske Banks hvidvasksag. Det skriver Wall Street Journal med henvisning til anonyme kilder.

De mange transaktioner bliver ifølge avisen undersøgt i Danske Banks estiske afdeling, der er omdrejningspunkt for hvidvaskskandalen. Transaktionerne, der løber op i cirka 150 mia. dollars, strækker sig fra perioden 2007-2015.

En stor del af pengene kommer ifølge Wall Street Journal fra selskaber med tråde til Rusland og det tidligere Sovjetunionen.

Hvor mange af pengene, der relaterer sig til hvidvask, er endnu uvist. Men når transaktioner for knap 1.000 mia. kr. bliver kigget efter i sømmene, tyder det på, hvidvasksagen i Danske Bank er større end hidtil antaget, skriver Wall Street Journal.

1.000 mia. kr. svarer til cirka halvdelen af Danmarks samlede bruttonationalprodukt, BNP.

Danske Bank er på trapperne med en intern undersøgelse af hvidvasksagen, og resultatet kommer i løbet af september. Banken har ved flere lejligheder erkendt, at den var for langsom til at reagere på de store mængder mistænkelige overførsler, som strømmede gennem bankens estiske afdeling.

I 2015 valgte Danske Bank at lukke for den portefølje af udenlandske kunder, som har stået for de mistænkelige overførsler i Estland. Først to år efter kom sagen frem i medierne.

Topchef Thomas F. Borgen har selv afvist at gå af som følge af hvidvaskskandalen. Også selvom han i perioden 2009-2012 havde det direkte ansvar for bankens baltiske marked, hvor hvidvaskningen fandt sted.

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, siger om de nye oplysninger, at det endnu er for tidligt at drage konklusioner.

»Alle konklusioner skal drages på baggrund af verificerede fakta og ikke små brikker af information, som er taget ud af kontekst,« udtaler Ole Andersen i en skriftlig kommentar til Wall Street Journal.

Thomas F. Borgen har ikke ønsket at udtale sig til avisen.

Aktien i Danske Bank er fredag eftermiddag nede med cirka 7 pct.