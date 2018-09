Kæmpe hvidvask-granskning presser Danske Banks aktiekurs i bund

Investorernes tro på Danske Bank lider et nyt knæk, efter at det er kommet frem, at banken undersøger transaktioner for knap 1.000 mia. kr. i hvidvasksagen.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

Presset på topledelsen stiger, og aktiekursen dykker i , efter at nye detaljer i hvidvasksagen er kommet frem. Fredag tog aktiekursen sig et dyk på 4,2 pct og lukkede i kurs 177.

Troen på Danske Bank-aktien vaklede, efter den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal på baggrund af anonyme kilder kunne fortælle, at Danske Bank undersøger transaktioner med en samlet værdi på 960 mia. kr. i hvidvasksagen. Transaktionerne bliver undersøgt i forbindelse med en intern undersøgelse, som Danske Bank vil offentliggøre i løbet af september.

Det er endnu uvist, om transaktionerne for 960 mia. kr. er ulovlige, og hvor stor en del af beløbet der i givet fald er relateret til hvidvasksagen. Alligevel skriver Wall Street Journal, at det tyder på, at hvidvaskskandalen i Danske Bank er større, end man hidtil har troet, når transaktioner for så stort et beløb bliver gransket.

Transaktionerne skulle ifølge mediet knytte sig til Danske Banks afdeling i Estland, og de har fundet sted i årene 2007-2015. Bag transaktionerne står angiveligt selskaber, der har tråde til Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Den estiske afdeling er omdrejningspunktet for hele hvidvasksagen.

Thomas F. Borgen sidder fortsat i direktørstolen i Danske Bank, selvom han fra 2009 til 2012 havde ansvaret for bankens baltiske marked, hvor hvidvasksagen opstod. Han har ikke kommenteret de nye oplysninger om, at banken undersøger transaktioner for knap 1.000 mia. kr., men hans bestyrelsesformand, Ole Andersen, siger til Wall Street Journal:

»Alle konklusioner skal drages på baggrund af verificerede fakta og ikke små brikker af information, som er taget ud af kontekst.«

Det estiske finansministerium har ifølge Bloomberg også været ude at sige, at det ikke er alle transaktioner gennem Danske Banks afdeling i Estland, der har været mistænkelige.

Selv om det langt fra er fastlagt endnu, hvor stort omfanget af skandalen er, betyder de nye oplysninger fra Wall Street Journal et større pres på bankens topledelse. Det siger Danske Bank-analytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank ifølge Ritzau:

»Der er ingen tvivl om, at presset på ledelsen er steget, både i forhold til, om den kan blive siddende, og hvad den interne rapport viser.«

Han anerkender, at man endnu ikke ved, hvor mange penge der er blevet hvidvasket gennem bankens estiske filial, men siger, at meget tyder på, at det samlede omfang er større end det, man har anslået indtil nu.

Mens aktiekursen faldt med 4,2 pct. fredag, er den på et helt år faldet med 25 pct.

Investorerne frygter ifølge analytikeren, hvad konsekvenserne af hvidvasksagen bliver både i forhold til bøder, men også i forhold til ledelsen.

Også senioraktierådgiver hos Jyske Bank Martin Munk melder om øget nervøsitet blandt investorerne.

»Fakta har vi stadig ikke på bordet, men det øger nervøsiteten for, hvor stort omfanget af det her er. Det bliver interessant at se Danske Banks egen rapport, så vi kan få nogle fakta på bordet,« siger Martin Munk til Ritzau.