Danske Bank-ansatte står til at miste millionbonusser

Lovgivningen kræver, at banker annullerer bonusser til særligt udvalgte medarbejdere, hvis de er tildelt på et fejlagtigt grundlag.

En del af Danske Banks ansatte står til at miste et millionbeløb i allerede tildelte bonusser.

Reglerne for bonusser er blevet skærpet efter finanskrisen, og banker er nu forpligtet til at annullere som minimum en del af de allerede tildelte bonusser, hvis det viser sig, at de er givet på et forkert grundlag.

Dermed står et ukendt antal Danske Bank-ansatte på grund af hvidvasksagen til at miste bonusser, som de har fået de seneste år.



Danske Bank vil ikke oplyse, hvor store millionbeløb og hvor mange ansatte, som er i farezonen for at miste bonusser. De ansatte har ansættelseskontrakter, som rummer bestemmelser om, at deres bonusser under visse omstændigheder kan annulleres. Derudover fastslår lovgivningen, at bonusser tre til fem år tilbage i tiden er i spil for de berørte medarbejdere, som enten er såkaldte særlige risikotagere eller er medlem af direktionen eller bestyrelsen.

Den hollandske storbank ING Groep har netop fået en bøde på 5,8 mia. kr. bl.a. for ikke at gøre nok for at bekæmpe hvidvask. Det har ført til, at både nuværende og tidligere ansatte har fået annulleret bonusser, ligesom den mangeårige finansdirektør Koos Timmerman og andre ansatte er blevet afskediget. Derudover har direktionen givet afkald på sin bonus for 2018.

Når det gælder direktionen, bestyrelsen og bankens særlige risikotagere, må kun 40-60 pct. af de tildelte bonusser udbetales med det samme. Resten tilbageholdes i op til fem år. Hvis det i den mellemliggende periode viser sig, at bonusserne er tildelt på et forkert grundlag, skal de tilbagekaldes helt eller delvist.

»Man forsinker udbetalingerne for at sikre, at ledelsen og andre væsentlige risikotagere ikke alene har kortsigtede interesser i de resultater, som de er med til at skabe, men at de også har hånden på kogepladen på længere sigt, så deres interesser også er i overensstemmelse med virksomhedens langsigtede interesser,« siger Sandra Barkfeld, specialkonsulent i Finanstilsynet, som ikke udtaler sig om Danske Bank, men om aflønningsreglerne generelt.

Hvis ansatte har deltaget i eller været ansvarlige for aktiviteter, der har resulteret i betydelige tab, kan det i sig selv betyde, at de tildelte bonusser nedsættes eller annulleres.

Derudover skal bonusser også nedsættes eller helt bortfalde, hvis det viser sig, at den ansatte eller hans afdeling ikke har opfyldt de opsatte mål i det omfang, som man troede, da bonusserne blev tildelt.

Endelig mister direktionen, bestyrelsen og bankens særlige risikotagere tildelte bonusser, hvis det vurderes, at de ikke længere er egnede og hæderlige til at udføre deres job, når pengene skal udbetales.

Sagen har udviklet sig til, at omverdenen kræver Thomas F. Borgens hoved på et fad. Winni Johansen, professor

Der er således flere muligheder for, at allerede tildelte, men endnu ikke udbetale bonusser annulleres. Men ansatte i Danske Bank risikerer også at skulle tilbagebetale allerede udbetalte bonusser. Det er en forholdsvis vidtgående regel, fordi de ansatte kan have brugt pengene allerede.

»Man kan blive pålagt helt eller delvist at tilbagebetale allerede udbetalte bonusser, hvis man har fået dem på baggrund af resultater, som kan dokumenteres er fejlagtige, og hvis modtageren har været i ond tro,« siger Sandra Barkfeld, specialkonsulent i Finanstilsynet.

Finanstilsynet fastslog i en redegørelse i maj i år, at flere ansatte i Danske Banks estiske filial har været i ond tro.

»Der var i perioden efter whistleblower-henvendelsen flere indikationer på, at medlemmer af ledelsen og/eller medarbejdere i filialen samarbejdede med non-resident kunder om kriminelle handlinger eller i hvert fald kendte til dem,« skriver tilsynet.

Ifølge en ekspert i krisekommunikation vil annulleringen af bonusser samtidig sende et godt signal for Danske Bank.

»Banken har jo allerede signaleret, at penge, som er tjent på eventuel hvidvask gennem banken, skal bruges til samfundsfaglige formål. Det er jo det samme som at sige, at man ikke vil beholde forkerte penge, og det ville hænge godt sammen, hvis det også gælder medarbejdere, der har fået udbetalt bonus på et forkert grundlag,« siger Winni Johansen, professor på institut for virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet.

Hun advarer dog ledelsen mod at tro, at det er nok at kræve bonusser tilbage.

»Sagen har udviklet sig til, at omverdenen kræver Thomas F. Borgens hoved på et fad. Presset for at få nogle i gabestokken er enormt« siger Winni Johansen.