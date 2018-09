Thomas F. Borgen er færdig i Danske Bank på grund af hvidvaskskandalen i Estland.

Danske Banks topchef Thomas F. Borgen er fortid i banken.

Det sker i forbindelse med offentliggørelsen af bankens hvidvaskrapport, som kortlægger, hvem der vidste hvad og hvornår i sagen om hvidvask for milliarder i bankens filial i Estland.

Sagen har udviklet sig til så stor en belastning for Danske Bank, at Thomas F. Borgen ifølge en selskabsmeddelelse fra banken selv har valgt at trække sig.

»Det er med beklagelse, at vi skal sige farvel til Thomas Borgen. Vi har naturligvis løbende drøftet situationen, og jeg deler hans vurdering og respekterer hans beslutning, som jeg er enig i, er den rigtige,« siger bestyrelsesformand Ole Andersen, Danske Bank.

Dermed fik nordmanden næsten på dato fem år som topchef i Danmarks største bank - som den første udlænding i bankens 147-årige historie.

»Thomas Borgen har ydet en stor indsats for banken gennem mange år - ikke mindst de seneste fem år, hvor han som administrerende direktør har været drivkraften bag den transformation og fremgang, som banken har oplevet. Danske Bank står generelt i en helt anden og stærkere position i dag end da han blev udnævnt,« siger Ole Andersen.

Thomas F. Borgen overtog posten den 16. september 2013 efter Eivind Kolding, under hvis ledelse bankens image blev kørt i sænk, ligesom kunder i tusindvis dengang forlod banken.

Den udvikling formåede banken under Thomas F. Borgens ledelse at vende. Stille og roligt blev omverdenens syn på banken forbedret, og kundeflugten aftog. Men den positive udvikling er blevet vendt til en ny krise for storbanken i takt med, at hvidvaskskandalen i Estland har udviklet sig.

Undervejs er det kommet frem, at Thomas F. Borgen ved flere lejligheder blev orienteret om, at der var problemer i den estiske filial, men uden at han sørgede for at få ryddet op.

Tidligere i år offentliggjorde Finanstilsynet en sønderlemmende kritik af bankens håndtering af hvidvasksagen, men tilsynet kritiserede også i skarpe vendinger bankens samarbejde - eller mangel på samme - med tilsynsmyndigheden, mens denne undersøgte forholdene.

Da Finans i maj i år spurgte Thomas F. Borgen, om han kunne blive siddende som topchef, lød hans svar:

»Det er klart, at jeg har gjort mig den refleksion. Det er ultimativt mit ansvar, hvad der foregår. Det er mit ansvar at tage den læring, vi har opnået, og sørge for, at vi aldrig kommer i den situation igen. Det er ikke godt lederskab bare at forlade banken. Det er bedre at sikre, at det ikke kommer til at ske igen.«

Thomas F. Borgen fortsætter i stillingen som administrerende direktør, indtil en ny direktør er udnævnt.