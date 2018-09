Punktum i hvidvaskskandale kan udløse kursfest i Danske Bank

Hvis det lykkes ledelsen at få ryddet hurtigt op i hvidvaskskandalen, kan det smitte kraftigt af på bankens aktiekurs, vurderer flere analytikere. Storbanken Citigroup forventer, at Danske Bank-aktien kan stige 55 pct. på bare ét år.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Kursen på Danske Banks aktier har fået så mange tæsk i år, at mange analytikere ser en ny kursfest i horisonten, som kan begynde allerede onsdag, hvor banken fremlægger dens egen udlægning af hvidvaskskandalen for offentligheden.

»Hvis vi ender med udsigten til en bøde, der er til at overskue, at man sætter en stærk ny ledelse, og hvis investorerne får opfattelsen af, at de amerikanske myndigheder næppe går ind i sagen, kan aktien gå meget op,« siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Hvidvaskskandalen I marts 2017 kunne Berlingske beskrive, at sorte penge til en værdi af omkring 140 mia. kr. fra 2010 til 2014 ulovligt er blevet ført ud af Rusland for at blive vasket hvide gennem flere banker herunder Danske Bank.

I Danske Banks filial i Estland blev mindst 25 mia. kr. hvidvasket.

Ifølge Finanstilsynets undersøgelse gjorde en whistleblower allerede i 2013 bankens ledelse opmærksom på problemer og mulige ulovligheder i Estland.

Ledelsen blev dengang advaret om, at præsident Putins familie samt Ruslands efterretningstjeneste, FSB, angiveligt hvidvaskede store beløb gennem konti i banken. Alligevel reagerede ledelsen først langt senere.

Et internt brev advarede også i 2014 direktionen om, at filialen i Estland handlede i strid med hvidvaskreglerne.

De ansatte i Estland skulle ligefrem have hjulpet med skjule kunderne for myndighederne.

Sagen førte til, at aktiviteterne i Estland blev lukket ned.

»Hvis investorerne omvendt ikke bliver særlig meget klogere onsdag, kan aktien godt falde yderligere. Det er dog ikke det mest sandsynlige scenarie,« fortsætter han.

Aktien er faldet omtrent 30 pct. i år, i takt med at hvidvaskskandalen har kastet den ene ubehagelige overraskelse af sig efter den anden.

Samtidig skuffede bankens regnskab for andet kvartal fælt både på udsigterne for indtægter og omkostninger.

Flere storbanker som f.eks. amerikanske Citigroup har dog holdt fast i deres kursmål på aktien.

Citi mener således, at aktien skal op i 262 kr. inden for 12 måneder, fra omtrent 170 kr. i dag. Det indebærer en gevinst på omtrent 55 pct. Blandt de 23 analytikere, der ifølge CNN Money følger aktien, forudser medianen en gevinst på 43 pct.

Formuepleje er enig i, at der er en potentiel kursfest i vente.



»Samtidig får vi en afklaring om, hvem der skal lede banken. Men vi får ikke sat et punktum i forhold til den langsigtede økonomiske konsekvens, som risikerer at ramme banken, hvis eksempelvis de amerikanske myndigheder går ind i sagen,« siger Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Pensionskæmpen ATP købte for nylig flere end 1,9 mio. Danske Bank-aktier, fordi selskabet tror på den underliggende forretning.

