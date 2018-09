Finanstilsynets argumenter for at lade være med at politianmelde Danske Bank holder ikke, mener eksperter.

Finanstilsynet har ifølge flere eksperter fejlet i håndteringen af Danske Banks hvidvasksag, som er den største tilsynssag i årevis.

Tidligere i år undlod Finanstilsynet at politianmelde Danske Bank for ledelsessvigt i forbindelse med håndteringen af hvidvasksagen. Det skete bl.a. med henvisning til, at Finanstilsynet i 10 andre sager har foretaget politianmeldelser af bankledelser, uden at det har ført til straf.

»Politiet har valgt ikke at køre en række af de sager, vi har sendt ind. Andre er tabt. Det skal vi tage til efterretning,« sagde Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, til Finans i maj i år.

Men nu viser det sig, at 8 af de 10 sager blev politianmeldt efter gamle regler, hvor det ikke var muligt at idømme bøder for ledelsessvigt.

Det devaluerer ifølge flere eksperter Jesper Bergs argument for ikke at sende sagen videre til Bagmandspolitiet.

Samtidig er Danske Bank-sagen så speciel og omfattende, at det ikke giver mening at bruge tidligere afviste sager som sammenligningsgrundlag.

»Medmindre der er tale om ensartede sager uden bevismæssig tvivl, burde det være underordnet, hvor mange tidligere sager, tilsynet har anmeldt, som anklagemyndigheden har undladt at rejse,« siger advokat og hvidvaskekspert Anne Birgitte Gammeljord.

Finanstilsynet erkender, at det siden 2011 er blevet nemmere at dømme bankledelsers overtrædelser af reglerne, men valgte altså alligevel ikke at politianmelde Danske Bank.

»Dette er selvsagt indgået i Finanstilsynets overvejelser i forbindelse med afgørelsen,« siger Jesper Berg, Finanstilsynets direktør.

Bagmandspolitiet undersøger nu, om Danske Bank kan retsforfølges for at overtræde hvidvaskloven.