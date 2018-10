Hjælpeorganisationer har vraget Danske Bank: »Vi har brug for en bundhæderlig bank«

Flere velgørende organisationer er enten skiftet væk fra Danske Bank eller undersøger mulighederne for det.

Hvidvaskskandalen kommer til at koste på velgørenhedskontoen i Danske Bank. NGO'en Care Danmark har truffet en beslutning om at skifte bank, og flere andre organisationer vil muligvis gå samme vej.

»For os handler perspektiverne ikke om, at der bliver skiftet ud i ledelsen. Det handler om samfundsansvar. Det, der er foregået, er samfundsundergravende. Det er meget skandaløst,« siger Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær i Care Danmark.

I Care Danmark er det ikke kun selve hvidvaskskandalen, der har spillet ind i forhold til beslutningen om at skifte bank. Det er også Danske Banks håndtering af hele forløbet, der har spillet en rolle.

»Vi synes, at Danske Banks håndtering har været tøvende og mangelfuld,« siger Rasmus Stuhr Jakobsen, der forklarer, at organisationen er gået i gang med at lede efter en ny bankforbindelse, og at det kan ende med en udenlandsk bank.

SOS Børnebyerne har flyttet størstedelen af sin bankforretning væk fra Danske Bank, og organisationen overvejer nu, om den sidste del af forretningen skal flyttes.

»Det skyldes flere faktorer, men det er klart, at en hvidvaskskandale, som blev værre og værre, ikke gjorde beslutningen sværere. Vi har brug for en bundhæderlig bank, der står for de samme værdier som os,« siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.

Flere velgørende organisationer, som benytter sig af Danske Bank, har taget sagen op. Det kan i sidste ende resultere i, at de dropper Danske Bank. Blandt dem finder man Dansk Flygtningehjælp, Unicef Danmark, Danmission, Greenpeace og Læger uden Grænser.

»Vi tager det meget alvorligt. Det har været oppe på bestyrelsesmøde og kommer op på et bestyrelsesmøde igen. Vi er også gået i gang med at undersøge, hvilke andre banker både i ind- og udland, der lever op til visse krav. Men det er ikke lige nemt at finde banker, som ikke har været involveret i hvidvask eller rådgivning om skatteunddragelse,« siger Jesper Brix, der er direktør i Læger uden Grænser.

I Folkekirkens Nødhjælp havde man skiftet bank, hvis der i Danmark fandtes en bank med de samme tilbud som Danske Bank - bare uden en hvidvaskskandale i bagagen.

»Så ville vi helt klart skifte. Men vi skylder verdens fattigste, at vi gør et grundigt stykke arbejde, så vi kan få penge hurtigst muligt til dem. Derfor skal det ikke være en hovsaløsning,« siger Søren Christian Madsen, bestyrelsesformand i Folkekirkens Nødhjælp.

Røde Kors oplyser, at organisationen følger sagen og »tager afstand fra alle typer af svindel og ulovligheder«, men at man ikke har planer om at stoppe samarbejdet med Danske Bank.

»Vi har en stor og kompleks økonomi og behov for en stærk partner – ikke mindst i forhold til at kunne overføre penge hurtigt og konkurrencedygtigt til selv meget vanskelige områder af verden. Derfor er Danske Bank en af meget få mulige partnere i Danmark,« siger Klaus Nørskov, pressechef i Røde Kors.

I Danske Bank udtaler man sig ikke om specifikke kundeforhold, men man udtrykker forståelse for, at de velgørende organisationer er kritiske.

»Jeg kan godt forstå, at der er sat et kæmpe spørgsmålstegn ved Danske Bank lige nu. I denne sag har vi fejlet monumentalt på en lang række fronter. Jeg håber, at de vil genbesøge deres relation med os og tage en samtale med os, inden de træffer en beslutning. Det er sådan set det eneste, vi kan bede om. Det, at de face to face hører os sige undskyld, tror jeg, gør en forskel,« siger Jesper Nielsen, midlertidig adm. direktør i Danske Bank.