Nationalbanken bør ifølge en førende ekspert i finansiel regulering overtage en del af Finanstilsynets opgaver, så tilsynet kan fokusere på hvidvask og forbrugerbeskyttelse.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Bekæmpelse af hvidvask er blevet en stadig større arbejdsopgave for Finanstilsynet og så vigtigt et indsatsområde, at det fortjener et særligt fokus.

Derfor bør Folketinget splitte Finanstilsynet op i to dele: Kerneopgaven med at føre tilsyn med, at landets banker er tilpas robuste, bør flyttes over i Nationalbanken. Finanstilsynet kan så - under et nyt navn - fokusere på hvidvask og forbrugerbeskyttelse.

Det mener professor Jesper Rangvid fra CBS i København, som er en af landets førende forskere i finansiel regulering og finansielle kriser.

»I dag har vi et enhedstilsyn, som skal føre tilsyn med alt i alle finansielle virksomheder. Tiden er inde til at lade os inspirere af Storbritannien og splitte Finanstilsynet op,« siger han.

En opsplitning vil ifølge Rangvid sikre et større fokus og styrke begge nye organisationer til glæde for hvidvaskbekæmpelsen og det almindelige tilsyn med landets finansvirksomheder.

»Jeg er bekymret for, at man i den kæmpestore organisation, som tilsynet har udviklet sig til, kan miste fokus på centrale områder,« siger Jesper Rangvid med henvisning til, at der har været kritik af Finanstilsynets håndtering af Danske Banks hvidvaskskandale.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er i gang med at overveje, hvordan tilsynet skal se ud i fremtiden.

»Jeg er ved at lave en grundig undersøgelse af mulighederne for at styrke Finanstilsynet og vil senere fremsætte forslag om dette. Lige nu vil jeg ikke kommentere konkrete forslag,« siger han.

Finanstilsynet og Nationalbanken har ingen kommentarer.

Læs Jesper Rangvids kronik om emnet her.