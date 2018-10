Finanstilsynet: Vi stolede for meget på Danske Bank

Man skulle have forholdt sig mere kritisk til de oplysninger, som Danske Bank fremlagde i forbindelse med hvidvasksagen, lyder det.

Statens finansielle vagthund, Finanstilsynet, var for ukritisk, da den indhentede oplysninger fra Danske Bank om bankens hvidvasksag. Det fremgår af et skriftligt svar til Folketinget.

I forbindelse med Finanstilsynets undersøgelse af hvidvasksagen indhentede tilsynet dokumentation fra Danske Bank i form af bl.a. beslutningsoplæg, mødereferater og emails. Men tilsynet var for blåøjet. Det fremgår af et svar til Folketingets Erhvervs,- Vækst- og Eksportudvalg.

Svaret er underskrevet af erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

»Finanstilsynet erkender, at tilsynet stolede for meget på de oplysninger, Danske Bank afgav, og skulle have forholdt sig mere kritisk overfor oplysningerne. Finanstilsynet erkender ligeledes, at man har lært af sagen, og at der er et behov for at tjekke væsentlige oplysninger i betydeligt større omfang, end det er sket i denne sag,« står der i svaret til udvalget.

Finanstilsynet kom i maj med en sønderlemmende kritik af Danske Banks håndtering af hvidvaskskandalen, hvor mindst 745 mia. kr. ifølge Finans’ oplysninger kan være blevet hvidvasket via bankens estiske filial.

Dengang fik Danske Bank otte påbud og otte påtaler af tilsynet, som også krævede en større kapitalbuffer til banken som en konsekvens af de store skrammer, som bankens omdømme havde fået. Finanstilsynet mente dog ikke, at der var grundlag for at rejse sager mod ledelsen eller andre ansatte i banken.

Men i september meddelte Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, at man ville genåbne undersøgelsen af banken.

»Når der kommer nye oplysninger, vil vi altid kigge på dem og se, om der er noget yderligere at komme efter. Vi har nu siden maj løbende fulgt sagen. Men nu intensiverer vi arbejdet, vi har på området,« sagde han i den forbindelse.

Det var formanden for Erhvervs,- Vækst- og Eksportudvalget, Morten Bødskov (S), som havde stillet spørgsmålet til erhvervsminister Rasmus Jarlov. Han ønskede at få oplyst, om Finanstilsynet har gjort sit arbejde godt nok, bl.a. i henhold til hvidvaskloven.

Rasmus Jarlov oplyser i svaret, at Finanstilsynet nu bl.a. skal undersøge, om Danske Bank har afgivet urigtige oplysninger. Samtidig skal Finanstilsynet redegøre for sine erfaringer i sagen, så man undgår noget lignende i fremtiden.

Hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial er en af de største nogensinde og har bl.a. fået topchef Thomas Borgen til at trække sig. Både i Danmark og i Estland har myndighederne iværksat strafferetlige efterforskninger af hvidvasksagen.