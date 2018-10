Danske Banks kunder flygter og efterlader en bank med en historisk lav troværdighed.

Danske Banks afgåede topchef, Thomas Borgen, efterlader banken i en endnu større imagekrise, end da han satte sig i chefstolen for fem år siden.

Thomas Borgen er ellers blevet hyldet som manden, der genrejste Danske Bank efter den katastrofale New Standard-kampagne, hvor banken ifølge eksperter talte ned til danskerne i stedet for at møde dem i øjenhøjde.

Men nu viser en ny måling fra det uafhængige analysehus Voxmeter, at Danske Banks troværdighed rammer et nyt historisk lavpunkt.

»Det er en meget alvorlig situation, som Danske Bank befinder sig i. Hvis det havde været i en branche, hvor det er nemmere at skifte handelspartner – eksempelvis en detailbutik eller et teleselskab – ville den ganske enkelt ikke overleve længe – så stor er utilfredsheden,« siger Christian Stjer, adm. direktør i konsulenthuset Voxmeter.

Voxmeter-undersøgelsen Er baseret på 104.000 telefoninterview



Og 50.334 webinterview



I alt 154.334 interview, der gør undersøgelsen nationalt repræsentativ



I alt gennemfører Voxmeter 224.000 interview om året om danskernes bankforbindelser



De er ligeligt fordelt hen over året



I målingerne identificeres de banker, som kunderne har som primære bankforbindelse



Det gør det mere retvisende end bankernes egne opgørelser, som ofte optæller for mange kunder





Den historisk lave troværdighed betyder, at kunderne nu står i kø for at forlade banken. Voxmeter-målingen viser, at banken i løbet af 2018 i bedste fald ”kun” har mistet 49.122 kunder eller i værste fald 68.696 kunder.

»Det er et kundeskred, som tangerer det, vi så, da Danske Bank sidst var i stor krise for blot fem-seks år siden. Og vores målinger indikerer, at nedturen ikke har toppet endnu,« siger Christian Stjer.

Danske Bank er ked af den situation, som banken er endt i.

»Vi kan godt forstå danskernes reaktion, for vi har slet ikke gjort det godt nok i denne sag, og vi må acceptere, at folk sætter spørgsmål ved os i øjeblikket og forsøge at gå i dialog med vores kunder bl.a. for at undskylde,« siger Jesper Nielsen, konstitueret adm. direktør i Danske Bank.